Catriel: presentaron vehículos que se suman a la flota Municipal

Este lunes la Intendente Daniela Salzotto junto a su equipo de gobierno, realizó la presentación de las unidades frente al edificio comunal.

Este acto es la culminación del proceso de incorporación de vehículos que se fue concretando de manera progresiva desde diciembre, con entregas parciales, y que hoy se consolida con la totalidad del equipamiento ya en funcionamiento.

La renovación de la flota forma parte de un plan integral destinado a fortalecer los servicios operativos, mejorar la capacidad de respuesta y optimizar las tareas diarias en beneficio de la comunidad.

Vehículos adquiridos mediante contrato de leasing (gestión municipal)

En el marco de la Ord. N°404/25, el Municipio celebró un contrato de leasing con el Banco Patagonia S.A., permitiendo la incorporación de unidades mediante financiamiento gestionado y abonado por la administración municipal.

Las unidades adquiridas bajo esta modalidad son:

Un minibús Mercedes Benz Sprinter 517 (19+1 asientos)

Un camión con Hidrogrúa Iveco 170E28 MLC

Una pick-up Toyota Hilux 4×2 DC (destinada a la Secretaría de Medio Ambiente)

Un camión regador con tanque atmosférico de 10 m³

Una pick-up con hidroelevadora

Una pick-up doble cabina

Vehículos adquiridos mediante Bono Prórroga 2025 —financiamiento proveniente de la actividad hidrocarburífera

Una minicargadora WECAN XT650 tipo Bobcat

Un camión IVECO recolector con capacidad de 17 m³ con caja compactadora

La operación de leasing fue garantizada con fondos de Coparticipación Provincial, cumpliendo con el marco legal vigente y con los avales correspondientes establecidos por la Carta Orgánica Municipal.

“Con esta presentación, el Municipio deja formalmente consolidada la renovación de su flota, diferenciando claramente las fuentes de financiamiento y reafirmando el compromiso con una gestión transparente y orientada a resultados concretos”, dijo la Intendente

Fotos: (Prensa Municipio)