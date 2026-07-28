Catriel: Jornada taller «Una ciudad con ojos de niños y niñas»

El área de Desarrollo Social del Municipio de Catriel realizara una jornada de encuentro, reflexión y construcción colectiva para pensar una ciudad que escuche, valore y ponga en el centro las voces de las infancias.

De la mano de la propuesta impulsada por la Asociación Francesco Tonucci, se compartirán dos espacios de trabajo con el objetivo de fortalecer el rol de la comunidad en la construcción de entornos más inclusivos, participativos y amigables para niños y niñas.

Viernes 31 de julio

Centro Cultural Sánchez Carrillo

Turno mañana – 09:00 hs.

Tema: Escuchar para transformar.

Turno tarde – 16:00 hs.

Tema: Niñez, juego y espacio público. El valor de la ciudad como espacio de encuentro.

Destinado a educadores, docentes, referentes de instituciones, efectores de niñez, equipos técnicos de gestión, funcionarios y trabajadores municipales, familias y comunidad en general.

Capacitación con puntaje docente en trámite.

“Porque construir una ciudad mejor también es aprender a mirarla desde la perspectiva de quienes la viven con curiosidad, imaginación y derecho a participar”.