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Catriel: murió un hombre apretado por un colectivo

C25N
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El hecho ocurrió este lunes poco después de las 11:00 hs en calle Brasil y Mosconi mientras el conductor de un colectivo se aprestaba a cambiar la rueda del rodado.

Según se pudo saber, habría fallado el gato con el que el hombre levantaba la unidad.

El colectivo es utilizado habitualmente para transporte de personal de empresas petroleras.

El trabajador es un conocido mecánico, con domicilio en Catriel.

En el lugar trabajan servicios de emergencias y una grúa municipal para levantar el rodado y rescatar el cuerpo de la víctima.

En desarrollo…..

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