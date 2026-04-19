La Reforma: le robaron13 millones: huyeron en una camioneta y fueron detenidos en Chacharramendi

Cinco personas oriundas de Buenos Aires fueron detenidas tras un millonario robo ocurrido el viernes por la noche en la localidad pampeana de La Reforma, donde una mujer denunció la sustracción de 13 millones de pesos en efectivo de un local comercial ubicado sobre la ruta provincial 20.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando cinco personas ingresaron al lugar con intenciones aparentes de comprar o alquilar una cabaña. De acuerdo con la denuncia de la propietaria, en un momento de descuido los sospechosos habrían tomado el dinero, que estaba guardado detrás de la cocina, y escaparon en una camioneta Ram.

Tras la alerta policial, un camionero aportó un dato clave al señalar que la pickup había salido en dirección a Cacharramendi – sobre la ruta provincial 20 -, ubicada a unos 40 kilómetros de La Reforma.

Con esa información, personal policial del Destacamento de Chacharramendi interceptó el vehículo y detuvo su marcha. Durante el procedimiento, uno de los ocupantes pidió ir al baño y, en las inmediaciones, se habría descartado del dinero robado. La fiscal Eugenia Bolzán, del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial confirmó que “se recuperó una parte del dinero denunciado, aunque todavía falta inspeccionar el interior de la camioneta, que quedó secuestrada”.

Los cinco ocupantes, oriundos de Lomas de Zamora, quedaron detenidos. Además, se informó que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente emitido por la provincia de Córdoba.

En la investigación interviene la fiscal Eugenia Bolzán, del Ministerio Público Fiscal de la III Circunscripción Judicial, con sede en 25 de Mayo, quien lleva adelante las actuaciones para esclarecer el hecho.