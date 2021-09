“Es un hecho grave y pasó todos los límites, la vicedirectora fue empujada y cayó al piso”, manifestó con preocupación el Consejero local de educación Marcelo Bustos, sobre los festejos de los alumnos de 6° año del CET 21 por el día del estudiante. Por su parte una madre salió a desmentir y acusó a los directivos de la institución.

El incidente ocurrido esta semana en el colegio secundario ubicado en Barrio Preiss desató la polémica entre directivos, padres y alumnos de la institución. Desde Educación tomaron cartas en el asunto ya que desde el colegio no se había informado sobre lo sucedido.

El titular del Consejo Escolar de Catriel Marcelo Bustos en diálogo con Radio Alas y C25N expresó: “tengo una preocupación importante con respecto a lo sucedido, extraoficialmente nos llegó al consejo esta información, consulte al supervisor de nivel medio Carlos Cabrera si sabía del tema y nos expresó que no, eso nos preocupó bastante porque es el responsable pedagógico de los establecimientos”.

INCIDENTES EN EL DIA DEL ESTUDIANTE

El consejero solicitó al referente de seguridad e higiene del consejo escolar Gustavo Chocolonea, que se presente en la escuela para hacer las averiguaciones. En el lugar, los integrantes del equipo directivo del colegio informaron que alumnos de 6° año ingresaron con bombitas de agua y un par de bengalas. “El episodio duró pocos minutos, pero no por eso deja de ser grave la situación”, señaló Bustos.

“También pudimos certificar que rompieron el vidrio de una de las ventanas del edificio escolar”, agregó.

De acuerdo a informe, los festejos de los alumnos de 6° año generaron pánico e incomodidad dentro del alumnado, hubo gritos y de forma intempestiva apareció la policía, “no fue convocada por el establecimiento, llegaron para verificar que estuviera todo bien y se retiraron”, aclaró el consejero.

“PASÓ TODOS LOS LÍMITES”

Bustos manifestó su preocupación por lo acontecido en el interior del colegio, “el hecho pasó todos los límites, en ese momento el director no estaba en el lugar, a cargo del establecimiento se encontraba la vicedirectora quien intentó parar esta situación y fue atropellada, se cayó. La señora estaría embarazada y hoy está en uso de licencia a raíz de lo que ocurrió ayer”.

“Es un hecho grave y también es grave que quienes dirigen el establecimiento no hayan pasado la información a la autoridad inmediata superior, el supervisor no puede no estar enterado de esta situación”, reclamó.

También dio a conocer que algunos padres de alumnos de otros años fueron al establecimiento buscando respuestas de lo sucedido.

“Cuando el festejo se excede y perjudica a terceros, deja de ser festejo, son cosas que no se pueden aceptar de ninguna manera”, concluyó Bustos.

RESPUESTA PADRES

Tras las declaraciones del consejero escolar, una madre pidió el derecho a réplica, “soy mamá de dos alumnos del CET 21, la mayoría de las cosas que están diciendo son mentiras. Los chicos se presentaron en la escuela a festejar el día del estudiante, como lo hacen siempre”.

Con respecto a la caída de la vicedirectora, la mujer explicó: “estuvimos reunidos, ella dice que no la empujaron ni la tiraron en el suelo, que si los chicos le tocaron un brazo cuando ingresaron corriendo al colegio. Se contradijo en un montón de cosas”.

“¿Quiero saber porque llamaron a la policía?, entraron armados, y por eso los chicos de primer año se asustaron”, manifestó la mamá. “Si los directivos de la escuela llamaron a la policía para tratar de vándalos a nuestros hijos que están en 6° año, esta fiesta se hace todos los años, ¿porque es tanta saña que tienen contra nuestros hijos?” preguntó.

“Porqué estando el director y vicedirectora, entró un padre de primer año y los insultó de arriba abajo, las peores cosas que podés escuchar en tu vida la dijo este hombre, y los directivos le pedimos que llamaran a la policía y no lo hicieron”, denunció.

La mujer aceptó que los alumnos de 6° año ingresaron con bengalas de humo, “no está bien que ingresaran con una bengala, por eso pedimos que si hay que sancionarlos, que lo hagan”.

Pero por otra parte desmintió varios de los hechos relatados por el equipo directivo de la institución “que no digan que los chicos rompieron los vidrios, que hicieron desastre, que se perdieron papeles, porque es todo mentira. Los vidrios están rotos desde que los chicos comenzaron primer año, las puertas no tienen picaportes desde que mis hijos comenzaron primer año”.

“Cuando los chicos terminaron de jugar con las bombitas de agua e iban a entrar a ayudar a los porteros y los profesores les trabaron la puerta” indicó.

“Ahora vamos a reaccionar los padres, porque en una escuela no pueden ingresar la policía y mucho menos armada”, concluyó la mamá de dos alumnos de 6° año del colegio CET 21.

Imágenes: (Captura video Imstagram de la fiesta mencionada)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...