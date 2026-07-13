DestacadasLOCALESNOTICIAS

Catriel Rugby Club: llamado a Asamblea fuera de término

C25N
1 Minutos de lectura
Catriel Rugby Club: llamado a Asamblea fuera de término

La Comisión Directiva del Catriel Rugby Club en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la asamblea general ordinaria fuera de término, a realizarse el día 1º de Agosto de 2026 a las 22:00 hs en la sede del Club ubicada en Avda Cacique Catriel s/n, acceso sur, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 – Designación de dos (2) asociados para firmar el acta con el Presidente y Secretario.

2 – Informar las razones del llamado fuera de término.

3 – Consideraciones de las memorias, balances e informes de la comisión revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025.

4 – Elección total de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas.

Aldo Federico Mateucci (Presidente CRC)

Miryam Vanesa Aguilera (Secretaria CRC)

Comparte este artículo
No hay comentarios
Turno

Farmacia de turno hoy

Martes 14 de julio de 2026

Mosconi

Martes 14 de julio de 2026 Nº 3

SÍGANOS

Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
El tiempo
14°C
Catriel
nubes
14° _ 14°
54%
2 km/h
Mar
14 °C
Mié
16 °C
Jue
17 °C
Vie
14 °C
Sáb
13 °C

También te pueden interesar