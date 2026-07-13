Catriel Rugby Club: llamado a Asamblea fuera de término

La Comisión Directiva del Catriel Rugby Club en cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, convoca a sus asociados a la asamblea general ordinaria fuera de término, a realizarse el día 1º de Agosto de 2026 a las 22:00 hs en la sede del Club ubicada en Avda Cacique Catriel s/n, acceso sur, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 – Designación de dos (2) asociados para firmar el acta con el Presidente y Secretario.

2 – Informar las razones del llamado fuera de término.

3 – Consideraciones de las memorias, balances e informes de la comisión revisora de cuentas correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2022, 31/12/2023, 31/12/2024, 31/12/2025.

4 – Elección total de la Comisión Directiva y Comisión revisora de cuentas.

Aldo Federico Mateucci (Presidente CRC)

Miryam Vanesa Aguilera (Secretaria CRC)