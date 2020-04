Mercedes Ibero representante del ministerio de salud, del área de políticas públicas

A todos les genera miedo, incomodidad, nosotros podemos decir que es esperable sabemos que el virus va a llegar

Una de las personas está muy bien, la otra no tan bien

Se aisló y se puso en contacto con los casos estrechos de ambos pacientes.

Son 14 días para ver si estos contactos que aislamos tienen algún síntoma.

Los contactos estrechos no se internan, se aíslan. Aislemonos todos y les puedo asegurar que el virus no se replica.

Un familiar cercano no les va a transmitir.

HISOPADO

Sino hay síntomas no siquiera mínimos es porque no hay virus en el cuerpo, entonces lo voy a hisopar y me va a dar negativo. Eso no significa que mañana no lo tenga, el negativo de los hisopados en los pacientes sin síntomas no nos sirve

El hispando es para las personas que tengan síntomas.

NUEVA PACIENTE

Es una paciente joven, fue derivada a Cipolletti a un centro privado. No tiene relación con la mujer que está internada en Catriel.

Fue a la clínica Peron por otra razón y allí empezó con un problema respiratorio y se la hisopo.

No tiene antecedentes de viaje ni contactos, con relación a como contrajo el virus hay que esperar el estudio epidemiológico, eso tarda unos días.

No tuvo contacto con nadie que haya viajado

El nombre de la paciente no se brinda por secreto médico.

¿VIRUS CIRCULANTE?

No te puedo asegurar que haya virus circulante, uno jo sabe si ella estuvo en otro lugar donde hubo virus, o en el lugar donde estuvo internada…no se puede saber.

CATRIEL

Tenemos todos los números y nombres de las personas aisladas que se les comunicó el aislamiento. Y se los llama diariamente para ver si tienen síntomas.

CASOS POSITIVO

Cuando da positivo da positivo, lo que se hace una vez que dejan de tener síntomas se las hisopa para saber si ya están curadas, si ya dejan de tener el.virus en su cuerpo.

El virus tiene una vida dentro del organismo, este se demostró hasta 14 días. Nosotros tenemos pacientes con 20 días con positivo en sus hisopados.

Se medica para la fiebre, el dolor de garganta.

Que la gente se siga quedando en casa, cuidarse.

El.virus está en la superficie.

El barbijo es bueno, pero no significa que no me voy a contagiar.

ACTUALIZACIÓN 11HS (MIÉRCOLES)

Se registraron cuatro nuevos casos sospechosos en Río Negro • Arrojaron resultados negativos los estudios realizados a cuatro pacientes de Catriel. Las cuatro personas ingresaron como casos sospechosos durante las últimas horas del día de ayer y fueron descartadas luego de los análisis realizados.

• Se registraron cuatro nuevos casos sospechosos. Se trata de dos mujeres de Allen, una de San Carlos de Bariloche y una de General Conesa.

• En Río Negro hay:

– 3 personas curadas.

– 1 persona fallecida.

– 24 casos positivos activos: 5 en Cipolletti (3 internados en Neuquén), 6 en Bariloche, 1 de El Bolsón, 8 en Choele Choel, 1 de Luis Beltrán, 2 en Catriel y 1 de Villa Regina.

– 24 casos sospechosos: 17 en Bariloche, 2 en Allen, 1 en General Conesa, 1 en Luis Beltrán, 1 en Cinco Saltos, 1 en Chimpay, 1 en El Bolsón.

• Desde la cartera sanitaria provincial se hace principal hincapié el lavado manos como principal medida de prevención y en el distanciamiento de dos metros entre persona y persona en la vía pública.

• La principal vía para denunciar casos sospechosos, violaciones de la cuarentena o solicitar información es el 911. Se capacitó al personal para evacuar las dudas de los ciudadanos y se dispuso un protocolo de actuación para los casos que así lo ameriten.

