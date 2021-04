El presidente Alberto Fernández confirmó por las redes sociales que es positivo COVID de acuerdo al resultado de un test rápido. Mientras aguardaba el resultado del PCR, ya fui aislado.

“Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo”, indicó el jefe de Estado.

Agregó que “si bien estamos a la espera de la confirmación a través del test PCR, ya me encuentro aislado, cumpliendo el protocolo vigente y siguiendo las indicaciones de mi médico personal”.

La noticia del positivo del Presidente se dio en el cierre del día de su cumpleaños 62. Fernández había sido vacunado el pasado 21 de enero con el primer componente de la Sputnik V, y la segunda dosis la completó a mediados de febrero pasado.

En otro posteo, Alberto indicó que “para información de todos y todas me encuentro físicamente bien y, aunque hubiera querido terminar el día de mi cumpleaños sin esta noticia, también me encuentro bien de ánimo. Agradezco desde el alma las muchas muestras de afecto que hoy me han brindado recordando mi nacimiento”.

Y recalcó que “debemos estar muy atentos. Les pido a todos y todas que se preserven siguiendo las recomendaciones vigentes. Es evidente que la pandemia no pasó y debemos seguir cuidándonos”.

El Presidente tenía previsto este sábado reunirse con el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien iba a abordar la situación epidemiológica de la Ciudad de Buenos Aires y la posibilidad de adoptar medidas ante la escalada de casos por la segunda ola de coronavirus en el país

