El Secretario General de UPCN en Catriel Gustavo Maestra, acusó a un médico de la localidad por “truchar” órdenes de IPROSS y “robar a los docentes” cobrando consultas que nunca realizó. La denuncia se conoció a través de una serie de audios de WhatsApp que se viralizaron. Enterado el médico, (según Maestra), lo llamó por teléfono para amenazarlo de muerte y el gremialista radicó la denuncia en la Unidad 9° de policía, este lunes lo haría penalmente.

Se trata de un gran escándalo a nivel gremial e institucional, ya que el profesional acusado es integrante de la comisión del gremio ATE.

“C25N” se comunicó telefónicamente con Nora González, referente de ATE Catriel, y manifestó que “estaban en conocimiento de los audios, pero que no podía responder por actividades que se realizaban por fuera del gremio”. Un hecho no menor, es que el médico aludido es dirigente de ATE en la localidad, pero González informó que lo vertido en los audios no guarda relación con su actividad en el gremio.

AUDIOS (VOZ DE GUSTAVO MAESTRA):

*Audio 1:

– “Hay denuncias de afiliados de IPROSS sobre consultas mensuales que aparecen en los recibos de sueldo con el nombre del Dr. .*** y los afiliados aducen que no conocen al médico“.

“Estoy harto de estos secuaces que les están sacando la plata, que les llenan la cabeza, que les dicen mentiras… si, les están sacando la plata y no tienen beneficios”.

“Tengan cuidado en los recibos de sueldo todos los docentes, el Dr. ***, dirigente de ATE está sacando los números de documentos, pasando de dos a tres órdenes de cada uno de ustedes y figura en el recibo de sueldo, denuncienló en el IPROSS, que le quiten la matrícula a ese sinvergüenza, porque está facturándole a todo el que puede dos órdenes y se las están cobrando a ustedes”.

“Están haciendo un choreo con las órdenes y las pagan ustedes” (en relación a los docentes).

* AUDIO 2:

“Descubrimos que el único que les está robando es el doctor ***, sino fuiste no te factura, no sé de dónde las saca el Dr. ***, debe tener las claves de cada uno. Hay docentes que les está sacando dos órdenes todos los meses y ya hace ocho meses”.

“Mande a hacer una denuncia, es una vergüenza lo que está pasando, es un dirigente de ATE el sinvergüenza, m…..”, les está robando a los afiliados“.

*AUDIO 3:

“Hay un gremio que nos está traicionando, acabo de recibir una llamada de una dirigente de ATE pidiendo que le diga cómo hacer la 4.640. El que quiera hacer la 4.640 que vaya a UPCN, el secretario le va a explicar cómo hacerla, si es de UPCN mejor y si es de ATE que se vaya a la re c…de su m…”

“A partir de ahora vamos a empezar a definir las afiliaciones, me hartaron de mezclar las situaciones”

