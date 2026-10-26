Estado de salud de las víctimas del accidente en la Ruta 151 el 18 de Octubre

Las familias Gallardo y Leiría compartieron un nuevo parte sobre la evolución de Natalí y Avril, quienes continúan recuperándose tras el trágico accidente ocurrido el pasado 18 de octubre.

La cirugía de Natalí tuvo resultados satisfactorios, mientras que Avril deberá ingresar al quirófano este martes por una lesión en su pierna. En medio de días difíciles, sus seres queridos agradecieron el acompañamiento de la comunidad y recordaron con profundo amor a Luana.

En medio del dolor y de una lucha que continúa día a día, las familias Gallardo y Leiría recibieron este lunes 26 de octubre una noticia alentadora sobre la recuperación de Natalí, una de las sobrevivientes del trágico accidente ocurrido el pasado 18 de octubre. Después de varias horas de intervención quirúrgica, los médicos confirmaron que la operación se desarrolló favorablemente y que los resultados fueron satisfactorios.

La información fue compartida por las propias familias a través de un comunicado difundido al cierre de la jornada, en el que también brindaron detalles sobre el estado de salud de Avril, quien permanece internada en la Clínica San Lucas Pediátrica de Neuquén y deberá afrontar una cirugía este martes.

Natalí superó una compleja intervención quirúrgica

De acuerdo con el parte difundido, Natalí fue sometida a una extensa operación encabezada por los traumatólogos Emiliano Costa Jiménez y Emiliano García Coloccini, junto al anestesiólogo Mariano Ceballos.

Durante el procedimiento, los especialistas realizaron trabajos de estabilización de cadera y osteosíntesis, una técnica utilizada para tratar fracturas mediante la fijación de los huesos.

Según explicaron los profesionales a la familia, la intervención se desarrolló de manera favorable, con resultados que fueron considerados satisfactorios.

Tras la cirugía, los médicos determinaron que Natalí permanezca sedada durante la noche de este lunes, con el objetivo de favorecer su descanso y mantener controlado el dolor. Si su evolución lo permite, durante el martes comenzarán progresivamente el proceso para despertarla.

Avril será operada este martes a las 10 de la mañana

Mientras tanto, la atención de la familia también está puesta en Avril, quien continúa internada en la Clínica San Lucas Pediátrica de Neuquén. Según confirmaron sus allegados, la intervención quirúrgica en una de sus piernas está programada para este martes 27 de octubre, a partir de las 10 de la mañana.

En el comunicado, las familias destacaron especialmente el compromiso y la rápida respuesta de OS.PE.PRI, la Obra Social del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Según señalaron, su intervención permitió contar con los materiales necesarios para llevar adelante los procedimientos quirúrgicos.

También expresaron su profundo agradecimiento a los profesionales de la salud, familiares, amigos y a todas las personas que, desde el primer momento, acompañan con mensajes de aliento, muestras de cariño y gestos de solidaridad.

El recuerdo de Luana, siempre presente

Aunque las noticias médicas de este lunes trajeron alivio y esperanza, las familias atraviesan momentos de enorme tristeza por la pérdida de Luana, a quien recordaron con palabras cargadas de amor.

En el cierre del comunicado, dejaron un mensaje que refleja los sentimientos que los acompañan en este difícil camino:

“Cerramos este día con esperanza, agradeciendo profundamente a los equipos médicos, familiares, amigos y a toda la comunidad por el acompañamiento permanente. Seguimos unidos, con la fuerza del amor y el recuerdo siempre presente de nuestra querida y amada Luana”.

Por: Redacción Actualidad Jachallera