Boca y River son dos de los eternos favoritos para ganar el torneo local, sin embargo, Banfield y Vélez Sarsfield dieron la sorpresa en el torneo pasado, además de que Defensa y Justicia es el flamante campeón de la Copa Sudamericana.

Todos listos para el regreso del fútbol profesional El torneo de la Liga Profesional Argentina regresa a las acciones para disputarse entre febrero y mayo, bajo el nombre de Copa Diego A. Maradona 2021. Hace tan solo unas semanas, el Xeneize se llevó la gloria en un apretado duelo frente a Banfield, el cual se convirtió en noticia alrededor de todo el mundo no solo por definir al campeón de la Argentina, sino también por la emoción de llegar a definir el título en la tanda de penales.

Con la llegada del nuevo torneo, Boca Juniors ya se prepara para defender su campeonato, la prensa deportiva ya habla de los refuerzos de cada equipo y las plataformas internacionales de apuestas deportivas ya incluyen a los partidos del campeonato de Primera Nacional entre sus cuotas de fútbol, al lado de las ligas y torneos más importantes de todo el planeta. La eterna rivalidad

El torneo que acaba de terminar nos regaló un Superclásico lleno de emociones en la fase de Campeonato, el cual terminó con un marcador 2-2 en la cancha de Boca. Si bien, al final del torneo el club Xeneize consiguió quedarse con el triunfo, los Millonarios regresan con hambre de triunfo y dispuestos a dar lo mejor de sí para arrebatarle el título a su rival más grande.

Con 34 títulos para Boca y 36 para River Plate, estos dos conjuntos parecieran no dejarle nada a nadie dentro del fútbol argentino, pero con los resultados obtenidos por otros clubes en los torneos que acaban de terminar, el 2021 podría estar lleno de sorpresas. El certamen de este año será disputado tal como se organizó en la primera mitad de 2016, con dos zonas de 13 equipos de tal modo que rivales tradicionales como River y Boca no podrán enfrentarse a menos de que pasen a la ronda de eliminatoria entre los mejores cuatro de cada grupo.

Un objetivo: el campeonato de Primera División Más allá de evitar un Superclásico en la fase de grupos, el formato de la Copa Maradona 2021 agrega más emoción y oportunidades para los clubes al enfrentar entre sí a los mejores de cada grupo en canchas neutrales en un partido único (1° vs. 4° y 2° vs. 3°). Este formato que brinda el paso a las semifinales podría convertirse en una oportunidad dorada para clubes como Banfield, Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia, ya que no tendrían que enfrentarse también al factor localía.

Banfield le sacó el empate a Boca Juniors en la final dentro de la Bombonera; Vélez venció a Rosario Central en territorio neutral por el boleto a la Sudamericana de 2021 y Defensa y Justicia hizo lo propio al obtener su primer campeonato internacional frente a Lanús en Córdoba. De esta forma, encontramos ejemplos claros de que este torneo llega con diversos candidatos fuertes al título y que al jugar en canchas neutrales es posible disfrutar de partidos más equilibrados con la mira puesta en la gran final que está prevista para el 30 de mayo en una sede aún por definir.

La pasión con la que se juega al fútbol en la Liga Profesional Argentina ha convertido a este torneo en uno de los principales exportadores de futbolistas a las principales ligas del mundo. Además de ello, ha captado el interés de especialistas y plataformas de entretenimiento deportivo más allá de nuestras fronteras.