Fatiga digital: el nuevo síndrome que crece en Argentina por el uso excesivo del celular

En qué consiste esta problemática que afecta a millones de personas y está asociada al uso excesivo del celular.

El uso constante del celular ya no solo genera distracciones o pérdida de tiempo: especialistas advierten sobre un fenómeno en crecimiento que afecta la salud física y mental de millones de personas. Se trata de la fatiga digital, un cuadro cada vez más frecuente en Argentina, asociado al abuso de pantallas y la hiper conexión diaria.

Este síndrome se manifiesta con síntomas que muchas veces pasan desapercibidos o se naturalizan. Entre los más comunes aparecen el cansancio mental, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y los problemas para dormir. La exposición prolongada a dispositivos, especialmente antes de acostarse, altera los ciclos de descanso y afecta la calidad del sueño. En ese contexto, aplicaciones como TikTok, Instagram y X juegan un rol clave, ya que están diseñadas para captar la atención durante largos períodos de tiempo.

El fenómeno creció de manera sostenida tras la pandemia, cuando el trabajo remoto, las clases virtuales y el entretenimiento digital se volvieron parte de la rutina diaria. Hoy, incluso con el regreso a la presencialidad, el hábito de estar conectado todo el tiempo persiste. Según advierten especialistas, el cerebro no logra desconectarse del todo, lo que genera una sobrecarga cognitiva constante.

Además, el impacto no es igual para todos. Los jóvenes suelen ser los más expuestos, pero los adultos también presentan síntomas, sobre todo quienes trabajan frente a pantallas durante varias horas al día. La dificultad para establecer límites entre el tiempo laboral y el personal agrava el problema y potencia el agotamiento.

Frente a este escenario, los expertos recomiendan implementar hábitos simples pero efectivos para reducir la exposición. Entre ellos, establecer horarios sin pantallas, evitar el uso del celular antes de dormir y realizar pausas activas durante el día. También sugieren promover momentos de desconexión total, conocidos como “detox digital”, para permitir que el cuerpo y la mente se recuperen.

La fatiga digital ya no es una tendencia pasajera, sino una señal de alerta sobre cómo la tecnología está impactando en la vida cotidiana. Detectarla a tiempo y modificar hábitos puede marcar la diferencia para recuperar el bienestar en un mundo cada vez más conectado.