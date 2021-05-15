Debido a la gran demanda en el hospital local, desde la dirección del establecimiento, se decidió descentralizar la atención primaria y de algunas especialidades.
CRONOGRAMA:
DESCENTRALIZACION DE ATENCIÓN MEDICA HOSPITAL DRA. CECILIA GRIERSON
*SALA B°PREISS: DRA. COCUZZA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12HS.
*SALA B°LOTE 6: DRA. SAD 3 VECES POR SEMANA 8 A 12HS.
*SALA B° SANTA CRUZ: DR. CUSSI 3 VECES POR SEMANA 8 A12HS.
*SALA B°MARINI :DR. FERRARI DE LUNES A VIERNES 8 A 12HS.
*SALA B°CAROD: ATENCIÓN DE OBSTETRICIA.
*SALA B°CENTRO: DR. SARRIS 8 A 14HS /DR LÓPEZ 14 A 18 HS.
*SALA B°MOSCONI: SALUD MENTAL DE LUNES A VIERNES
*SALA COLONIA OVEJERO: DRA VELASCO ATENCIÓN 1 VEZ POR MES
*SALA PEÑAS BLANCAS: DR. ALVARADO (1 VEZ A LA SEMANA), PEDIATRÍA Y ODONTOLOGÍA (CADA 15 DÍAS).
*SALA VALLE VERDE: DR ALVARADO 1 VEZ AL MES.
*SALA B°4 ESQUINA : DRA TKACZUK KOWALCZUK LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS.
ATENCIÓN DE GINECOLOGIA LUNES Y MIÉRCOLES, (DR.BELLIDO/DR.CESARI), VIERNES PAP.
ECOGRAFIA MARTES 10 HS Y JUEVES 9HS. TURNOS POR PLATAFORMA ON-LINE WWW.HOSPITALCATRIEL.COM.AR
HOSPITAL DRA,CECILIA GRIERSON (CALLE MOSCONI N°1699)
GUARDIA NO COVID NO RESPIRATORIO
-ÁREA CONSULTORIOS EXTERNOS DE 8HS A 14 HS DR DEL SOL Y DR ALVARADO/ DR. SURITA Y DRA QUISPE DE 14 HS A 20 HS.
-LABORATORIO Y RAYOS X DE LUNES A VIERNES
-CARDIOLOGIA, MIERCOLES Y VIERNES.
-OFTALMOLOGÍA VIERNES
-SERVICIO SOCIAL LUNES A VIERNES
-DERIVACIONES DE LUNES A VIERNES
HOSPITAL CATRIEL(CALLE ESPAÑA N°50)
+INTERNACION ÁREA NO COVID.
+CONSULTORIO EXTERNO:
-ATENCIÓN DE PEDIATRÍA DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12 NIÑO SANO Y NIÑO ENFERMO DE 12 HS A 16 HS.
-ODONTOLOGÍA DE LUNES A VIERNES.