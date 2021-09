Se viene un octubre fuerte para la Selección argentina. La FIFA ratificó hoy la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 luego de las versiones que indicaban que podrían jugarse solo dos jornadas para reducir el tiempo que los clubes tienen que ceder a los futbolistas a los seleccionados.

Argentina afrontará tres partidos en la próxima “ventana FIFA” correspondientes a las fechas 11, 5 y 12 de las Eliminatorias. Conmebol había hecho el pedido para poder avanzar en la competencia luego del largo parate por la pandemia de coronavirus.

“La FIFA confirmó el pedido hecho por la Conmebol y además adicionará 2 días más a dichas jornadas”, dice el comunicado oficial del organismo sudamericano, que además agrega que en los próximos días se confirmarán los estadios y los horarios de los partidos.

La triple fecha se jugará entre el jueves 7 y el jueves 14 de octubre. La Selección argentina visitará a Paraguay en Asunción y luego recibirá a Uruguay y Perú. El estadio Monumental y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero son los que tienen más posibilidades.

Las Eliminatorias tienen a Brasil como líder invicto con puntaje ideal. Además, Argentina está segunda y a seis puntos y tampoco perdió ningún partido. Uruguay y Ecuador ocupan los otros dos puestos de clasificación directa mientras que Colombia estaría accediendo a un repechaje. Todavía faltan nueve fechas que se disputarán en octubre, noviembre, febrero y marzo.

La FIFA negocia con la Premier League

La FIFA decidió no sancionar a la Premier League ni a los clubes por no haber cedido futbolistas a distintas selecciones porque está en medio de una negociación para no tener problemas con la ventana de octubre. Incluso, el gobierno de Gran Brataña podría exceptuar a los futbolistas de hacer aislamiento cuando regresan de Sudamerica.

El objetivo es que no se repitan los problemas que hubo durante la triple fecha de septiembre en la cual varias selecciones no pudieron contar con varias figuras importantes que juegan en la Liga inglesa.

La AFA hizo el descargo ante FIFA

En la AFA se tienen fe para ganar los puntos del partido suspendido ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 y en las últimas horas realizó el descargo ante la FIFA con dos fundamentos muy fuertes: la responsabilidad de la Confederación Brasileña de Fútbol como organizadora del partido y la seguridad de haber cumplido con toda la normativa deportiva vigente en la competencia.

La FIFA había emplazado hasta hoy a la AFA y la CBF para que presenten los descargos con respecto al partido suspendido a los 5 minutos de juego en San Pablo el pasado domingo 5 de septiembre. Ahora será la Unidad Disciplinaria la que evaluará todo (ya tiene los reportes oficiales del árbitro y los oficiales de la Conmebol) y tomará una decisión sobre la continuidad o no del juego, y en todo caso qué sucede con los tres puntos en disputa.

