Quién era el trabajador petrolero que murió en el trágico choque sobre Ruta 17 en Neuquén

El incidente vial ocurrió en horas de la mañana y fue protagonizado entre una Toyota Hilux y un Renault Clio. La víctima fatal se dirigía con dirección a Rincón de los Sauces para asistir al acto por el Día del Trabajador del sindicato de petroleros. Cómo se encuentra el hombre que fue trasladado en grave estado a Neuquén.

Un trágico choque ocurrió este jueves en vísperas del Día del Trabajador. Un petrolero murió luego de protagonizar un incidente vial sobre la Ruta 17, cuando se dirigía a asistir al acto del Sindicato de Petroleros. Cómo se encuentra el hombre que fue hospitalizado en grave estado.

Según informó la subcomisario Rosana Monsalvez, el hecho sucedió después de las 9 sobre la ruta provincial, a la altura de kilómetro 108, en la entrada de la planta Buena Esperanza.

Allí, por circunstancias que se encuentran bajo investigación, se produjo un fuerte impacto entre una Toyota Hilux -en la que se transportaban cuatro personas- y un Renault Clio, en el que iba solo el conductor. Luego del choque, el rodado de mayor sufrió un vuelco.

Por el siniestro, bomberos de la Central 17 de Plaza Huincul tuvieron que realizar maniobras de rescate a los ocupantes de la camioneta, ya que habían quedado atrapados.

Una vez que lograron retirarlos del vehículo, tuvieron que estabilizar y trasladar de forma urgente a dos hombres, uno de ellos en código rojo al hospital de Cutral Co.

Lamentablemente, en el nosocomio los profesionales de la salud confirmaron su deceso. Según pudo averiguar este medio a través de fuentes ligadas al caso, la víctima fatal fue identificada como Abel Montero de 53 años.

Asimismo, fuentes del Ministerio Público Fiscal revelaron que su cuerpo será llevado a Neuquén para que se realice la autopsia por pedido de la Fiscalía de Cutral Co.

Por otra parte, el hombre que iba en el asiento del acompañante resultó gravemente herido y fue trasladado a Neuquén. En horas de la tarde, confirmaron que se encuentra estable en la clínica CMIC.

Suspendieron el acto del Día de Trabajador por la muerte de un petrolero en la Ruta 17

El trabajador que murió era afiliado del Sindicato de Petroleros Privados y viajaba con destino a Rincón de los Sauces para asistir al acto del Día del Trabajador del gremio. Tras el trágico incidente, el evento fue suspendido.

«Estamos consternados por lo que sucede con un compañero que venía a un festejo. Esta era una iniciativa de los compañeros para que podamos festejar el Día del Trabajador todos juntos, los diferentes gremios. Lamentablemente sucedió lo que sucedió y, por supuesto, suspendemos el acto. Nos ponemos a disposición de la familia», expresó el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci.

(Río Negro)