Reclamo docente: Martes con tránsito complicado en los puentes carreteros

Según el anuncio de la medida de los docentes, habrá movilizaciones en Cinco Saltos, Allen, Valle Medio, General Roca, Almafuerte, Villa Regina, Sur Medio, Catriel, Jacobacci y Río Colorado.

En la zona de los puentes carreteros, que unen Cipolletti con Neuquén, se llevará adelante una concentración en la rotonda de las Rutas 151 y 22, desde las 10.30. Aunque no anunciaron corte de puente, el tránsito podría estar complicado por la presencia de los docentes.

A través de un comunicado, la Unter denunció que «de noviembre a marzo el gobierno nos freezó el salario y en mayo no convocó a paritaria». «¿Se olvidan acaso que las recomposiciones salariales siguieron por debajo de la inflación real? ¿Se olvidan acaso que fueron ellos mismos que no cumplieron con lo firmado en paritaria de noviembre 2023, y que debían blanquearnos los montos fijos? ¿Se olvidan que al pagarnos con sumas no remunerativas se termina desfinanciando la obra social provincial e impacta negativamente en las jubilaciones?», cuestionaron.

Reclamo docente con paro

El conflicto docente en Río Negro lejos está de resolverse. El reclamo en los puentes Cipolletti-Neuquén coincide con el primer día del paro por 48 horas definido en el Congreso que se realizó la semana pasada en Villa Regina, mientras se espera la convocatoria a paritarias del gobierno rionegrino.

En total 188 congresales de las diferentes seccionales de Río Negro estuvieron en condiciones de votar en el congreso que reunió a los representantes sindicales en Villa Regina.

Después de las 17:30 y tras largas horas de exposiciones y debate, finalmente el congreso votó y definió retomar el paro en señal de lucha salarial y para rechazar la postura que tomó en gobierno provincial en los últimos días: el anuncio del descuento sobre los días de paro y la implementación del «botón delator», que tuvo como fin registrar la concurrencia de docentes que no adhirieron a la huelga, días atrás.

Al momento de definir la votación, 185 congresales apoyaron la moción de ir al paro. En el debate, los docentes volvieron a reclamar que se blanqueen las sumas en negro y que el gobierno llame en forma urgente a una paritaria que atienda el reclamo del sector, elevando el salario de los docentes rionegrinos en un porcentaje acorde al momento económico que vive el país.

Mientras el gremio de la Unter reclama por una mejora salarial, el gobierno provincial continúa mostrando la tabla comparativa de salarios docentes de Argentina, recalcando que Río Negro es la provincia con mejores sueldos para los maestros.

No estuvieron fuera de la órbita del congreso temas que atraviesan a la sociedad y en los que el gremio docente ha planteado su postura como por ejemplo el rechazo a la Ley Bases y el pedido de auditoría sobre el Ipross.