Regreso a Clases: «en Catriel las Escuelas están en condiciones»

A horas del reinicio de las clases tras el receso invernal, el delegado de Educación de Catriel, Marcelo Bustos, aseguró que los establecimientos educativos del distrito se encuentran en condiciones para recibir a estudiantes y docentes, luego de un importante trabajo de mantenimiento realizado durante las vacaciones.

En diálogo con radio “Alas”, Bustos explicó que las tareas respondieron a una directiva del Ministerio de Educación, que dispuso priorizar el funcionamiento de los sistemas de calefacción, iluminación y sanitarios en todas las instituciones educativas.

«Antes del receso escolar recibimos la indicación de realizar una revisión integral de los edificios. Se trabajó en calefacción, iluminación, sanitarios y otros aspectos esenciales para garantizar el normal desarrollo de las clases», señaló.

Cambios de calderas y obras finalizadas

Entre las principales intervenciones, el delegado destacó el reemplazo de calderas en el CET 21, la Escuela Primaria N.º 78, la Escuela Especial N.º 10 y la Escuela Primaria N.º 21, además de diversos trabajos de mantenimiento.

También confirmó la finalización de las obras de reparación de cubiertas en la Escuela N.º 218 y el CET 7, establecimientos que presentaban inconvenientes por filtraciones.

«Recorrimos ambas escuelas durante las lluvias y el resultado fue positivo. No hubo filtraciones, algo que en obras anteriores sí había ocurrido. Estamos conformes con el trabajo realizado», afirmó.

Bustos sostuvo que, salvo algún ajuste menor vinculado al cambio de calderas, «las escuelas están en condiciones» para el regreso de la actividad escolar.

Investigan un posible hecho vandálico en el CEM 21

Uno de los temas que generó preocupación fue la situación del suministro de gas en el CEM 21. Según explicó el funcionario, antes del receso los tanques Zeppelin registraban un 40 % de carga, pero al comenzar las vacaciones aparecieron completamente vacíos.

«Es muy difícil que ese gas se haya consumido porque no había clases y tampoco creemos que exista una pérdida de esa magnitud», indicó.

Además, reveló que encontraron violentada la reja de protección donde se encuentran los tanques, por lo que no descartó un acto vandálico.

Durante la jornada estaba prevista la recarga de gas por parte de YPF Gas, por lo que estimó que el servicio quedará normalizado antes del inicio de las clases.