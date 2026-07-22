Río Negro: Farmacéuticos rechazan proyecto para vender medicamentos en supermercados y kioscos

La presidenta de la entidad, Alejandra Fanloo, manifestó su preocupación por la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional para habilitar la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y advirtió sobre los riesgos de la automedicación.

l Colegio de Farmacéuticos de Río Negro expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional que propone habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y plataformas online.

La presidenta de la entidad, Alejandra Fanloo, sostuvo que los medicamentos «no pueden ser tratados como un bien de consumo común», ya que, aunque no requieran receta médica, pueden generar reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones con otros tratamientos.

En ese sentido, remarcó que la intervención del profesional farmacéutico resulta fundamental para orientar a los pacientes sobre el uso adecuado de cada medicamento y prevenir complicaciones derivadas de la automedicación.

Fanloo también respondió a uno de los argumentos del proyecto, que plantea que las farmacias constituyen un monopolio en la comercialización de estos productos. Al respecto, aseguró que las farmacias son «centros de salud de fácil acceso», donde cualquier persona puede recibir asesoramiento profesional sin necesidad de solicitar un turno previo.

Además, cuestionó que la iniciativa vaya a mejorar el acceso a los medicamentos en las localidades más alejadas. Según explicó, permitir la venta en otros comercios podría favorecer un mayor consumo sin control y aumentar los riesgos asociados a la automedicación.

Otro de los puntos planteados por la presidenta del Colegio fue la comercialización a través de plataformas digitales y el envío a domicilio. En ese aspecto, destacó que las farmacias garantizan la correcta conservación de los medicamentos, la trazabilidad de cada producto y el cumplimiento de las normas sanitarias, condiciones que, según afirmó, no están aseguradas en otros canales de venta.

Desde la entidad profesional reiteraron que el acceso a los medicamentos debe estar acompañado por el asesoramiento de un farmacéutico, considerando que se trata de productos que pueden tener efectos sobre la salud y cuyo uso responsable resulta clave para prevenir complicaciones.