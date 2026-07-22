-2°CCatrielInestable
16°C3°CCubierto
18°C4°CCubierto
19°C3°CDespejadoInestable
19°C3°CCondiciones variables
DestacadasNOTICIASPROVINCIALES

Río Negro: Farmacéuticos rechazan proyecto para vender medicamentos en supermercados y kioscos

C25N
2 Minutos de lectura
Río Negro: Farmacéuticos rechazan proyecto para vender medicamentos en supermercados y kioscos
#image_title

La presidenta de la entidad, Alejandra Fanloo, manifestó su preocupación por la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional para habilitar la venta de medicamentos de venta libre fuera de las farmacias y advirtió sobre los riesgos de la automedicación.

l Colegio de Farmacéuticos de Río Negro expresó su rechazo al proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional que propone habilitar la venta de medicamentos de venta libre en supermercados, kioscos y plataformas online.

La presidenta de la entidad, Alejandra Fanloo, sostuvo que los medicamentos «no pueden ser tratados como un bien de consumo común», ya que, aunque no requieran receta médica, pueden generar reacciones adversas, contraindicaciones e interacciones con otros tratamientos.

En ese sentido, remarcó que la intervención del profesional farmacéutico resulta fundamental para orientar a los pacientes sobre el uso adecuado de cada medicamento y prevenir complicaciones derivadas de la automedicación.

Fanloo también respondió a uno de los argumentos del proyecto, que plantea que las farmacias constituyen un monopolio en la comercialización de estos productos. Al respecto, aseguró que las farmacias son «centros de salud de fácil acceso», donde cualquier persona puede recibir asesoramiento profesional sin necesidad de solicitar un turno previo.

Además, cuestionó que la iniciativa vaya a mejorar el acceso a los medicamentos en las localidades más alejadas. Según explicó, permitir la venta en otros comercios podría favorecer un mayor consumo sin control y aumentar los riesgos asociados a la automedicación.

Otro de los puntos planteados por la presidenta del Colegio fue la comercialización a través de plataformas digitales y el envío a domicilio. En ese aspecto, destacó que las farmacias garantizan la correcta conservación de los medicamentos, la trazabilidad de cada producto y el cumplimiento de las normas sanitarias, condiciones que, según afirmó, no están aseguradas en otros canales de venta.

Desde la entidad profesional reiteraron que el acceso a los medicamentos debe estar acompañado por el asesoramiento de un farmacéutico, considerando que se trata de productos que pueden tener efectos sobre la salud y cuyo uso responsable resulta clave para prevenir complicaciones.

Hotel Stellato web
Triunfo
Hotel Stellato web
Triunfo
alas giff1
Vista Oil Gas
Hotel Stellato web
Triunfo
Comparte este artículo
No hay comentarios

SÍGANOS

El tiempo
10°C
Catriel
nubes
10°_10°
62%
11 km/h
Jue
14 °C
Vie
16 °C
Sáb
17 °C
Dom
15 °C
Lun
11 °C
Escuchar FM ALAS95.UNO
Farmacias de Turno
trailers
Suren
Julio Salomone repuestos
Sindicato petroleros
Tecpetrol
Veterinaria Emanuel
La Anónima
Oir Mejor
Vista Oil Gas
Petroleros Sudamericanos
Horizonte Seguros
25 de Mayo

También te pueden interesar