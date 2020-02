Poner PLAY y escuchar FM ALAS 95.1

Saca el mayor rendimiento a tus apuestas deportivas

Si el sector del juego online y las casas de apuestas están experimentando un auge sin precedentes es porque ofrecen emoción, diversión y la posibilidad de ganar dinero. Las apuestas deportivas son un entretenimiento que reúne a jóvenes y mayores, a mujeres y a hombres y, especialmente, a los aficionados al deporte, especialmente al fútbol. Los jugadores profesionales tienen estrategias y técnicas de juego y, sobre todo, están al día de la actualidad deportiva, imprescindible para sacar el mayor rendimiento a tus apuestas.

Como ya se ha señalado, si hay un deporte rey ese es el fútbol, a pesar de que el baloncesto, el tenis o la Fórmula 1 avanzan posiciones. En muchos países del mundo el fútbol está a la cabeza de una gran industria que genera puestos de trabajo, riqueza, que atrae turismo… Pero, ademas, se asocia a grandes valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo y el afán de superación. Todo ello ha creado una enorme comunidad aficionada que, además de divertirse viendo los partidos y competiciones, vuelca sus conocimientos en las apuestas como las que te ofrece Betway, una de las casas más populares del mundo.

Todo lo que debes tener en cuenta a la hora de apostar

No apuestes a algo que desconoces: Las apuestas deportivas tienen un componente de suerte ya que siempre se pueden dar acontecimientos inesperados pero detrás de cada una de ellas hay un profundo conocimiento del deporte al que se apuesta. Si jamás te ha interesado el fútbol apostar por un equipo que desconoces o por un jugador del que apenas has oído hablar no es buena idea. Al fin y al cabo, lo que te juegas es tu dinero. Cuanta más información tengas sobre el deporte en cuestión más probabilidades tienes de conseguir un buen resultado.

Estadísticas clave para cada evento deportivo: ¿Y cuáles son los datos que debes manejar? Si hablamos de fútbol deberías, como mínimo, conocer los resultados de los anteriores partidos, saber los puestos de cada equipo en la clasificación, ser consciente de los jugadores que tienen una lesión o los que están sancionados, el número de goles que han marcado los jugadores más importantes, etc. Todo eso, además de aumentar tu conocimiento, hace que cada competición sea más emocionante. Serás un experto en fútbol y lo podrás poner a prueba en cada partido.

Escoge la casa de apuestas más fiable: En la actualidad hay muchísimas opciones en Internet que te permiten realizar apuestas deportivas. Sin embargo, es importante quedarnos con una que nos ofrezca las máximas garantías. Si nos decantamos por una de las más reconocidas a nivel mundial, Betway, tendremos la seguridad que que ponemos nuestro dinero en buenas manos.

En la era de Internet consultar comentarios y valoraciones de otros usuarios nos ayudará a hacernos una idea del servicio que ofrecen las casas de apuestas. Es importante también contar con una empresa que apueste por el juego responsable y, como ocurre con Betwey, que la seguridad del jugador sea lo esencial. Las casas de apuestas fiables deben contar con una licencia de la Dirección General de Ordenación del Juego.

No apuestes lo que no tienes: El juego online y las apuestas deportivas son un entretenimiento y una forma de diversión. En ningún caso deben suponer un agobio o producir estrés. Apuesta con moderación, poco a poco y sin comprometer un dinero que no tienes. Debes ser muy consciente de que puede haber malas rachas pero no pierdas el foco del objetivo: disfrutar.

Ventajas de las apuestas online

La principal ventaja es que apostar desde casa o desde donde tú elijas es, sin duda, la comodidad. No solo no te tienes que desplazar a una casa de apuestas para jugar sino que ganarás en intimidad y en discreción. Solo necesitas tener una conexión a Internet y un dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet o un móvil.

Por otro lado, las casas de apuestas online te ofrecen bonos y descuentos, generalmente de bienvenida, para tus primeras apuestas. Estos, de hasta 150€, te pueden ayudar a meterte en el juego por primera vez sin hacer una inversión propia de dinero. Las casas de apuestas físicas no tienen la capacidad de proporcionar este tipo de ofertas a sus usuarios.

Otra ventaja es que, además de apuestas deportivas, puedes encontrar muchos juegos de casino o slots con los que pasar tu tiempo libre sin necesidad de navegar por distintas páginas, todo desde un mismo sitio para conseguir una experiencia completa de juego.

Por último, recuerda que las transacciones de dinero son totalmente seguras y cifradas, el espacio de juego es protegido y tu privacidad también lo está. En cualquier caso, mantente alerta siempre y desconfía de las páginas que no tienen información de contacto, aviso legal, términos y condiciones o que no cuentan con una licencia.

