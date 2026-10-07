TanGo apuesta por Vaca Muerta y proyecta inversiones por más de US$ 1.000 millones

TanGo Energy aceleró sus planes para desarrollar Vaca Muerta fuera de las principales áreas productivas de Neuquén. La compañía completó su primer pozo no convencional en Río Negro y mantiene como próximo objetivo la perforación de Payún Oeste, en Mendoza, donde proyecta un desarrollo que podría superar los USD 1.000 millones.

La petrolera conducida por Pablo Iuliano perforó el pozo Charco del Palenque 1001, el primero de un PAD de cuatro pozos que forma parte de un programa piloto de USD 66 millones en territorio rionegrino.

El avance significó una aceleración respecto de los planes originales. Meses atrás, la compañía había proyectado comenzar las perforaciones durante 2027, pero adelantó el programa y ya completó el primer pozo.

La planificación contempla una segunda perforación antes de finalizar 2026, mientras que las fracturas se realizarán durante los próximos meses. El objetivo es obtener los primeros barriles en diciembre.

El piloto incluye cuatro pozos con ramas laterales cercanas a los 3.500 metros, alrededor de 50 etapas de fractura y aproximadamente 250 toneladas de arena utilizadas en cada etapa.

La experiencia será clave para validar el potencial no convencional de las áreas operadas por la compañía y determinar si existen condiciones para avanzar posteriormente hacia desarrollos de mayor escala.

En paralelo, TanGo prepara su próxima prueba en Payún Oeste, en Malargüe, donde prevé perforar entre el último trimestre de 2026 y los primeros meses de 2027.

El bloque cuenta con unas 44.000 acres no convencionales y aproximadamente 179 kilómetros cuadrados de superficie. Allí, la empresa trabaja sobre información sísmica y datos de pozos existentes antes de iniciar una nueva perforación.

Entre los antecedentes aparece el pozo vertical La Fija x-1, perforado en 2012, que recibió una fractura, mostró presencia de petróleo y mantuvo producción durante varios años. Sin embargo, la compañía considera necesaria una nueva campaña para comprobar la productividad comercial del shale.

Si los resultados son positivos, Payún Oeste podría transformarse en un proyecto considerablemente mayor. TanGo analiza un escenario de aproximadamente 150 pozos, con una producción estimada de entre 15.000 y 20.000 barriles diarios.

“Pensamos que tenemos un proyecto para poder hacer 150 pozos, y eso significa un proyecto de inversión de más de mil millones de dólares, a lo largo de toda la vida del proyecto”, explicó Iuliano.

La etapa no convencional contará además con un esquema de financiamiento específico. TanGo cedió determinados derechos económicos sobre Payún Oeste a Unconventional Resources S.A. (URSA), sociedad integrada por Vista Energy y Trafigura.

El acuerdo establece que URSA financiará las actividades relacionadas con el shale, mientras TanGo continuará como concesionaria y operadora del área, conservará sus derechos sobre la producción convencional y mantendrá una participación económica en un eventual desarrollo no convencional.

El mismo modelo ya fue aplicado en Río Negro, donde URSA recibió el 50% de los derechos económicos no convencionales de Charco del Palenque, Jarilla Quemada y Entre Lomas.

Uno de los principales desafíos para trasladar el crecimiento del shale hacia nuevas zonas será la disponibilidad de servicios. Iuliano reconoció que conseguir actualmente un equipo de perforación para Mendoza resulta complejo debido a la concentración de torres, empresas y trabajadores especializados alrededor de los principales desarrollos de Vaca Muerta.

“Uno no puede armar un plan de desarrollo para hacer tres pozos. Tiene que armarlo para 100, 150 pozos”, sostuvo el ejecutivo al explicar la escala necesaria para justificar nuevas bases operativas.

La logística será otro factor determinante. Según las estimaciones presentadas por la compañía, cada pozo puede demandar alrededor de 15.000 toneladas de arena y cerca de 100.000 metros cúbicos de agua, además del movimiento permanente de equipos, insumos y personal.

Por ese motivo, TanGo plantea la necesidad de desarrollar un hub de servicios en el sur mendocino, acompañado por infraestructura vial y fuentes de arena cercanas que permitan reducir los costos de transporte.

La empresa ya produce alrededor de 2.000 barriles diarios en Mendoza, equivalentes a aproximadamente el 20% de su producción total, y durante el último año destinó unos USD 40 millones entre inversiones y gastos operativos en la provincia.

Antes de avanzar hacia una explotación masiva del shale, Payún Oeste deberá atravesar también una instancia regulatoria. La concesión otorgada en 2024 corresponde actualmente a explotación convencional y deberá reconvertirse para habilitar un eventual desarrollo no convencional.

Con el primer pozo ya completado en Río Negro y una nueva perforación prevista en Mendoza, TanGo busca comprobar si Vaca Muerta puede extender su desarrollo comercial hacia nuevas áreas y sostener proyectos de mayor escala fuera de su núcleo productivo actual.