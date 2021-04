“Juntos Somos Río Negro quiere aprobar una ley para silenciar a los trabajadores de la salud y no lo vamos a permitir”, manifestó Teresa Cardona integrante del gremio Asspur. Este miércoles se realizará la tercera protesta de los autoconvocados de salud en toda la provincia.

El sindicato Asspur iniciará con medidas de fuerza que se extenderán por 48 horas e incluye retención de servicios y movilizaciones en distintas localidades rionegrinas. Exigen un aumento salarial del 75% y que se reconozca al gremio en las negociaciones formales con el gobierno provincial.

Esta mañana se realizó una asamblea de los trabajadores de la salud en el hospital de Catriel para determinar el acompañamiento a las medidas de fuerza, La referente del gremio Asspur Teresa Cardona en diálogo con Radio Alas expresó “Juntos Somos Río Negro entre gallos y medianoche reflotó un proyecto de ley donde impide la participación de los gremios en la negociaciones salariales puntuales que tienen que ver con los sectores, esta ley cercena los derechos de los trabajadores”.

“Este proyecto de ley que lamentablemente se va a aprobar el día jueves 29, está violando principios constitucionales provinciales, nacionales e internacionales. Se visualiza intenciones ocultas en esto, tienen que seguir juntando dinero a través de la clase trabajadora de salud”, denunció.

Además realizó un fuerte reclamo: “en las jornadas de protesta del gremio Asspur los días 7 y 20 de abril, en nuestro hospital muchos jefes de servicios me llamaron y enviaron whatsapp donde se pedían nombres y apellidos de quienes participaban. A nuestros compañeros les queremos decir que es totalmente ilegal lo que están haciendo”.

“Salud no la está pasando bien, los recibos nuestros están a disposición, ya no defendemos más los presupuestos hospitalarios, los trabajadores vamos a defender lo que nos corresponde que es nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo” enfatizó.

“Queremos que nos acompañen en el grito fuerte para que Arabela Carreras y todo su gobierno entienda que con el autoritarismo no van a ir a ningún lado, con esta ley nos quieren silenciar y no lo vamos a permitir”, concluyó Teresa Cardona, trabajadora del hospital Catriel e integrante del gremio Asspur.

COMUNICADO DE PRENSA DEL GREMIO ASSPUR

Con llamativa celeridad, el Gobierno de Río Negro, a través de su bloque de legisladores, pone sobre la mesa un proyecto de Ley que viene a cercenar aún más, los derechos de los trabajadores.

Para conocimiento de la comunidad toda, queremos expresar nuestra absoluta disconformidad con lo versado en este proyecto, ya que, lejos de democratizar las negociaciones colectivas, encorseta aún más los derechos de la persona trabajadora, pues no solo hace exclusiva la representación sindical a aquellas organizaciones que cuenten con la últimamente tan nombrada ‘personería gremial’, sino que además deja en evidencia las intenciones ocultas de limitar el derecho laboral a su conveniencia, dado que ignora instrumentos legales supranacionales, nacionales y provinciales, que contrarían los esgrimidos en el proyecto en cuestión.

No solo Convenios Internacionales amparan nuestra postura, sino que la propia constitución Nacional en el Art. 14 Bis y la Provincial en el Art. 41 Inc. 1, ponen de manifiesto la protección de nuestro derecho sindical: “Ser reconocidos por la simple inscripción en un registro especial”.

Así y en este contexto, el régimen Político instalado por el Gobierno de Carreras, no sólo impone las mayorías parlamentarias y domina la justicia administrando las ilegalidades; sino que ahora, usando los recursos del Estado, compra las voluntades de los dirigentes sindicales. A tal punto que considera que los gremios son del gobierno, tal como lo expresara la propia gobernadora en un fallido discurso en el aniversario de la ciudad de Viedma “…tenemos dos gremios”.

A la vez que, con los mismos recursos, compra la voz de importantes medios de comunicación, y gastando Seis Millones de Pesos en pauta publicitaria, logra que quienes apoyaron sostenidamente el reclamo de los trabajadores de Salud, hoy se pronuncien en contra y nos traten de anárquicos y destructores del orden social. JSRN pone en evidencia un Régimen autoritario que ejecuta, legisla y legaliza las ilegalidades. También hace “suya” la representación sindical.

Como muestra de este verdadero “Régimen Absolutista”, hoy un sindicato otrora combativo de las burocracias, acampa en protección y defensa de este proyecto que se contrapone a legislaciones superiores y viola el principio de progresividad en la conquista de derechos.

Por todo ello, y ratificando nuestro reclamo, sosteniendo la necesidad de resolver el conflicto sanitario de la provincia, desde la Comisión Directiva Provincial de ASSPUR, alzamos la voz y decimos: NO a los pactos espurios, NO a la pérdida de derechos, NO a la violación de nuestra libertad sindical.

Y CONVOCAMOS A UNA NUEVA JORNADA PROVINCIAL DE LUCHA DE 48 HS

– Por la Recomposición salarial del 75%!

– ¡Por el reconocimiento de ASSPUR como legítimo representante sindical!

– ¡Por una Ley de Negociaciones Colectivas Democrática!

– ¡Por la creación de una mesa paritaria sectorial!

– ¡Por la protección de la Salud Pública Rionegrina!

MIÉRCOLES 28 – JUEVES 29 DE ABRIL, ¡SALUD DICE BASTA!

C.D.P. – ASSPUR

8 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...