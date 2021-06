Cerca del mediodía de este viernes, se realizó el sorteo del bono contribución del Club Unión Deportiva Catriel. Un auto 0 KM, dos motos y otros premios, fueron entregados a sus respectivos ganadores,

El acto se realizó ante Escribana Pública y contó con la presencia de Mario Figueroa, ( Pte Concejo Deliberante), Sebastián Coletti, (pte UDC) e integrantes de la comisión y subcomisiones. En el marco de la pandemia Covid, tuvo que realizarse sin aglomeración de gente, de manera que los interesados podían seguir las alternativas del sorteo desde las tribunas o a través de las radios y TV local.

Ganadores

1° – AUTO (Fiat Mobi)– Marcela Rosales (1.218)

2° – MOTO guerrero 150 CC Noelia Rivero (1203)

3° – MOTO 110 CC Guillermo Gatica (107)

4° – 30 mil goles Leonardo Gaita (1204)

5° – 20 mil goles Analía Chavez (753)

6° – Camisetas de UDC – Alberto Inostrosa – Matías Delgado

(Los premios mayores fueron vendidos por Laura Halan)

Tanto Colletti como Figueroa, coincidieron en el difícil momento en que atraviesa el Club como muchas Instituciones. Largamos este bono para recaudar fondos y realizar obras para nuestro Club. Quizás no fue el mejor momento, la Pandemia y la situación económica en general nos jugó en contra. Pero aquí estamos, a pesar de todo entregando los premios y cumpliendo al palabra”.

“No es mucho lo que se pudo hacer, pero los pequeños avances, la gente los ve y sigue confiando en su club”. Dijo Colletti.

La feliz ganadora del auto se mostró feliz y en diálogo con radio “Alas” dijo: “No tengo auto, me manejo con la bici y la verdad me hace mucha falta, siempre tengo que andar molestando a mi familia para que me acerquen al médico. Estoy feliz y agradecida al Club. Elijo siempre el número 18 por cábala, coincide con el día de mi cumpleaños”

