Weretilneck cuestionó el paro de Unter y confirmó que se descontarán los días no trabajados

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció sobre el paro de 48 horas convocado por el sindicato docente Unter , el cual afectará el reinicio de las clases previsto para la próxima semana.

En recientes declaraciones, el mandatario defendió el esfuerzo económico de la provincia y confirmó que se aplicarán descuentos a los docentes que adhieran a la huelga.

Weretilneck remarcó que el Ejecutivo ha mantenido los canales de comunicación activos con el gremio. «Permanentemente hemos estado abiertos al diálogo con Unter», aseguró. En este sentido, puso en valor el nivel de los ingresos de los trabajadores de la educación rionegrinos al afirmar que «los salarios docentes están en el tercer lugar en el país».

Al referirse a las medidas económicas y la recomposición salarial, el gobernador detalló las acciones recientes de su administración: «Hoy los empleados públicos del Estado provincial actualizan sus salarios por inflación. Hemos cancelado en una sola vez el sueldo y el aguinaldo del mes. Por otro lado, hemos incrementado un 134% las asignaciones familiares».

Para el mandatario, el gobierno ha llegado al límite de sus posibilidades financieras. «La actitud permanente de nuestro gobierno es que los salarios de los empleados públicos provinciales sean lo mejor posible. Esto es lo que estamos haciendo. Más que lo que estamos haciendo no podemos hacer», comentó al ser consultado por la prensa.

Finalmente, Weretilneck se refirió al impacto que la medida de fuerza tendrá en las aulas y ratificó la postura de la gestión respecto a los días de paro. «Lamentablemente, las chicas y los chicos rionegrinos se verán privados de recibir clases la semana que viene y, obviamente, los días no trabajados serán descontados como venimos haciendo habitualmente», concluyó.