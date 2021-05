Una funcionaria acusó a su jefe, el secretario de Acción Social, de violencia laboral. También a una compañera. El tema ya está en la Justicia. El demandado, Tulio Retamales, negó rotundamente lo denunciado.

El jueves, la jefa de Política de Género de la comuna planteó una denuncia por supuesta violencia laboral ante la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia de la Unidad Regional IV. La mujer, apuntó al director del área de Desarrollo Social, Tulio Retamales y otra funcionaria. La Fiscal Eugenia Bolzan ya los notificó, e hizo lo propio con el Estado Municipal.

En tanto, el viceintendente, a cargo del Ejecutivo, Luis Oga, tomó contacto con el tema pero adelantó que “será el intendente —Abel Abeldaño, quien está aislado— el que resolverá sobre el tema”. Por su parte Tulio Retamales negó rotundamente el contenido de la demanda.

La denuncia.

Una fuente policial reveló a este diario que la demanda fue plasmada por la funcionaria, de 63 años, el jueves poco después de las 13 horas. Dijo que desde hace aproximadamente un año sufre estos hostigamientos y que no denunció antes por miedo a perder su trabajo.

La denunciante, en su presentación, inculpó a Retamales y a una funcionaria —licenciada en Trabajo Social— que ingresó solo hace tres meses. Aseguró que el primero hace aproximadamente un año ha tenido para con ella “denigraciones, hostigamientos, burlas”, mientras que la segunda mantuvo la misma actitud despectiva.

La presentación derivó en una causa que sustanció la fiscal Eugenia Bolzan. La vía informativa confirmó que “ya fueron notificadas los dos acusados, y se giró copia de la denuncia a la municipalidad a fin de notificarlos de la situación”.

Abeldaño.

Sabido es que el intendente Abel Abeldaño está en cuarentena por haber sido positivo de Covid-19, y que lo reemplaza por 14 días el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante Luis Oga. Este recibió ayer una notificación de la Justicia imponiéndole de la problemática suscitada en el área de Desarrollo Social, donde su titular, Tulio Retamales fue denunciado por supuesta violencia de género.

Poco después del mediodía, desde el municipio lanzaron un comunicado hablando del tema.

“Oficialmente el viceintendente Luis Oga, a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, hace saber que tomó contacto con las partes, pero no tomará decisión alguna. Entiende que ocupa el cargo de manera interina, y cualquier medida que pudiera tomarse es facultad de quien ha sido elegido a través del voto popular para ejercer esa función”, expresó.

“Concretamente, el Viceintendente Luis Oga, informa que —ante la denuncia de una funcionaria municipal que involucra al Secretario y a una técnica de la Secretaría de gestión Social— aún no se ha tomado resolución alguna al respecto, y será el intendente municipal

quien resolverá sobre el tema”.

“Oga ha tomado conocimiento tanto de la denuncia como de las presiones interesadas que

se pretenden ejercer a través de medios locales, más allá de la información de la que dispongan sea oficial o no. El poder político tiene la obligación de no caer en la tentación de actuar bajo presión, máxime cuando los medios tienen todo el derecho de opinar, pero ello de ninguna manera significa una sentencia”, concluyó el parte de prensa.

Retamales.

El secretario de Acción Social denunciado, Tulio Retamales, fue consultado ayer por LA ARENA. “Realmente estoy afectado, es una situación dolorosa. Afortunadamente lo

que pasó fue en una reunión —realizada en miércoles— donde había cinco funcionarias y yo.

Le comuniqué que había que hacer cambios en su área y me acusó de machista, le dije que

no se lo permitía, que era solo una cuestión de optimizar el trabajo, que debíamos reacomodar su sector y se sintió molesta”, dijo. “Es todo lo que voy a decir porque hay una investigación y estoy a disposición de la Justicia. El tiempo va a decir lo que realmente pasó, pero mientras tanto no es una linda situación para nadie”, concluyó.

