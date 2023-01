25 de Mayo-Mujer denuncia que vive amenazada

Una mujer que vive en 25 de Mayo denunció que teme por la vida de su hijo de 18 años y que ella y otros de sus hijos viven amenazados por un grupo de hombres que vive en un barrio contiguo a su vivienda, en esa localidad del sur pampeano.

Natalia Gómez se acercó ayer a esta redacción para denunciar que vive «una situación desesperante». Mostró todas las denuncias policiales que ya realizó y asegura que la fiscal Eugenia Bolzan, de la Tercera Circunscripción, no realizó acciones para frenar los ataques.

«Mi hijo se peleó una vez con ellos y desde entonces no paran, ya le pegaron tres veces y la última lo tuve que internar en el hospital por la violencia con la que le pegaron. Yo vivo sola con mis hijos y la nena más chica (de 13 años) está aterrorizada, no quiere salir de la casa porque nos viven amenazando. A mi me dijeron que nos van a quemar la casa con nosotros adentro, que nos van a violar. Es tremendo vivir así», aseguró.

Gómez afirmó que ayer por la mañana fue al Centro Judicial santarroseño para presentar una denuncia pero allí le dijeron que no corresponde porque no es la circunscripción de 25 de Mayo. La mujer vive en el barrio La Esperanza mientras que los denunciados tienen su vivienda en el barrio Los Hornos.

