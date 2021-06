“Lejos de un acoso, entendemos que hubo mensajes cruzados”, aseveró el Dr. Angelo Zamatarro, abogado del pastor denunciado por actos de hostigamiento y perturbación que afectan la integridad moral y sexual.

Las denuncias (2) se radicaron en la Comisaría de la Familia de Catriel en el mes de mayo de este año y fueron enmarcadas dentro de la normativa de la Ley Nacional contra la Violencia de Género y de Protección Integral a las Mujeres N°26.485. El Juzgado de Paz enmarcó la situación en un caso de violencia institucional ejercida en un lugar de acceso público. Dictó medidas para proteger a la víctima y ordenó al acusado, a acreditar una capacitación en materia de género.

DENUNCIA

La damnificada, que concurrió a la iglesia por el periodo de tres meses, radicó la denuncia en la Comisaría de la Familia de Catriel el 27 de mayo. Ese mismo día, la jueza de Paz Georgina Garro resolvió una prohibición de acercamiento, notificó al pastor y lo citó para que realizara su descargo.

La víctima declaró que concurría a la iglesia evangélica CCM y que al principio el vínculo con el pastor fue respetuoso. Luego de un tiempo el hombre asistió a su casa y le propuso tener una relación en secreto a cambio de dinero y mercadería. Ella rechazó la propuesta.

Después de eso ella le contó a la esposa del pastor y dejó de participar del culto.

En la denuncia adjuntó intercambios de mensajes con el acusado. El pastor cuando fue citado al Juzgado de Paz negó que haya existido contacto físico entre él y la mujer.

La resolución consideró que la ley nacional 26.485 es una norma que rige para todo el territorio de la República y que persigue el objetivo de promover y garantizar el derecho de las mujeres de vivir en una vida libre de violencia. A su vez, la Convención de Belem do Pará también incorporada en la Constitución define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer en cualquier ámbito privado o público.

“HUBO MENSAJES CRUZADOS”

Tras el avance del caso en la justicia y la mediatización, el abogado Angelo Zamataro que representa al pastor (JCH), brindó una entrevista exclusiva a Radio Alas y C25N para dar precisiones de la investigación: “se denunció un hecho que está enmarcado en la forma de acoso cibernético, si bien en el juzgado de paz no dimos declaraciones porque entendemos que esta ampliación podría afectar en un futuro hipotético la cuestión penal, estuvimos a derecho con la posibilidad de una prohibición de acercamiento, que lo consideramos justo para ambas partes”.

“La gente que me conoce sabe que yo tengo una perspectiva de género importante y firme. Creemos con mi defendido que para esta cuestión particular que no haya vínculo es importante”, enfatizó.

“Lejos de un acoso entendemos que hubieron mensajes cruzados. El juzgado de paz los tuvo en cuenta, no es que mi cliente mandaba mensajes todo el tiempo y no recibía respuestas, acá hubo una especie de conversación que no amerita comentar de qué se trata”, explicó el letrado.

¿MERCADERÍA A CAMBIO DE FAVORES?

En relación al argumento de la denunciante donde aduce que el pastor le habría propuesto tener una relación en secreto a cambio de dinero y mercadería, el abogado Zamataro fue contundente “lo puedo negar porque no hay absolutamente ningún mensaje sobre eso. Lastimosamente para las denunciantes y más lastimosamente para mi cliente son cuestiones de ‘te dije-me dijeron'”.

DENUNCIA POR SUPUESTO ABUSO SEXUAL

Una de las denunciantes, luego ratificó una denuncia en el marco de la fiscalía descentralizada de Catriel y se inició una investigación por supuesto abuso sexual, “estamos ejerciendo la defensa, ya la hemos presentado, para mi es un hecho completamente atípico y no encuadra dentro de un delito penal”, aseguró el abogado.

“Acá el principio de igualdad no está del todo claro, la ley marca que ante la justicia somos todos iguales y en este caso pareciera que por ser una persona u otra se investiga un hecho que a cualquier hijo de vecino hace rato habrían archivado”, reclamo Zamataro.

“Mi fe en la justicia, en la fiscalía, es que archiven la causa en este hecho atípico, incluso hay testigos de ese día que los hemos presentado y van a declarar. Cuando se meten con las cuestiones penales ya hablamos de otra cosa, porque se meten con la libertad de una persona y en definitiva hay un hecho que no existe”, enfatizó.

(Jueza de Paz Dra Georgina Garro)

MEDIDAS

El Juzgado de Catriel notificó al pastor y le fijó una prohibición de acercamiento, medidas para proteger a la víctima y ordenó al acusado acreditar una capacitación en materia de género

“El juzgado de paz de Catriel hace lo que tiene que hacer, se maneja bien, es muy firme en estas cuestiones de género, Yo coincido en su actuar, pero por ahí las salidas podrían haber sido otras, teniendo en cuenta que no ha habido una insistencia de mensajes todo el tiempo por parte de mi cliente, sino que hubo una especie de reciprocidad”, manifestó Zamataro.

“Cuando hay una denuncia en el marco de una violencia de género, o 3040, el juzgado debe dar la posibilidad de la persona que está acusada la posibilidad de realizar la capacitación. Hable con mi cliente, le hice entender cómo es la vida hoy en día, es una persona grande que está dentro de otra idiosincracia”, destacó el letrado.

CONSEJO PASTORAL

Tras las denuncias radicadas por las fieles de la iglesia evangélica, el Consejo Pastoral de Catriel emitió un comunicado para referirse a la situación. En el mismo detallan que se reunieron con las víctimas y les sugirieron denunciar lo ocurrido. También manifestaron que no tienen facultades para sancionar al pastor evangélico y que la Justicia deberá determinar su responsabilidad.

El abogado Zamataro dijo al respecto “nos sorprende enormemente, primero porque hay una sola persona que firma la nota (Marcelo Cabral), es un colega de mi cliente. No sabemos cuál es el fín de lavarse las manos, Por ahí cuando tienes un colega siempre se apoya en otro colega, en este caso no pasó, mi cliente está dolido con este pastor”.

“Veremos qué acciones tomaremos en el futuro, también con las personas denunciantes, y los medios de comunicación que han trasladado noticias tergiversadas, vamos a iniciar acciones legales”, advirtió.

IGLESIA

“Nosotros creemos que la gente que está en la comunidad del pastor, es más la que está a favor de él, que lo conoce y da fe de lo que es, una persona respetuosa. Hay mucho apoyo de la comunidad y es lo que realmente le importa”, concluyó Angelo Zamataro, abogado del pastor acusado.

12 / 100

Me gusta esto: Me gusta Cargando...