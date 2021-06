Un diario español vaticinó una “guerra civil” en San Rafael, producto de la cantidad de vecinos de ese departamento que entraron en el negocio de Ganancias Deportivas, que un fiscal investiga por posible fraude conocido como “estafa piramidal”

“Cuando estalle el esquema Ponzi, aquí va a ser una hecatombe, no me extrañaría que hubiera muertos y secuestros”, afirmó una fuente sanrafaelina que investiga el caso al diario El Confidencial de España. Se supo que hoy, los retiros de dinero “ESTAN SUSPENDIDOS”

Ganancias Deportivas comenzó justamente en España: se trata de invertir dinero, generalmente en Euros que luego se convierten en criptomonedas, a una supuesta empresa que utiliza esa plata para hacer apuestas deportivas y promete una ganancia del 20% mensual y hasta 240% anual.

En San Rafael se popularizó tanto que se calcula que más de 30 mil sanrafaelinos pusieron sus ahorros en el negocio prometedor.

“Más de 15 sanrafaelinos entrevistados por este diario -políticos, fiscales, periodistas, policías, jueces, tenderos, activistas a favor y en contra de GD- confirman este número y pintan un cuadro inaudito donde los carniceros venden su tienda, invierten todos sus ahorros y se hacen millonarios, el 30% de los policías saca sobresueldos con el negocio y las calles se llenan de todoterrenos de lujo financiados con dinero de GD”, afirmó el medio español.

A principios de año, el fiscal Javier Giaroli inició una investigación sobre Ganancias Deportivas S.A. con la sospecha de que se trata de una estafa piramidal, es decir, que se gana a medida que se consigue que entren más personas al “negocio”.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron al Post que Giaroli “está terminando unas medidas” y que probablemente la semana que viene se den a conocer las novedades.

La investigación de Giaroli reveló que no es la única plataforma de ese estilo: también se investiga a Intense Live, que prometía distribuir ganancias en criptomonedas y ya fue allanada en la provincia de Buenos Aires por la división Antifraudes de la PFA y el fiscal Matías Di Lello.

David Villegas, el referente del sistema de Ganancias Deportivas en Mendoza, aseguró a Diario San Rafael y FM Radio Con Vos, que “es una empresa de mercadeo en red que se dedica a las inversiones deportivas en el mundo de la economía compartida, generando un 20% mensual de los paquetes que compres para que la compañía lo invierta en las apuestas”.

Agregó que “en los últimos 30 meses la compañía tiene un promedio de 70 por ciento de ganancias y de ese 70 se comparte el 20, la economía compartida no se conoce mucho pero se conocerá. Si te nombro Google, ellos hacen economía compartida; Amazon también, por eso crecen como crecen y nosotros somos novedad”, manifestó.

Por su parte, el diario El Confidencial aseguró que “un meteorito” está a punto de caer en San Rafael por culpa de la empresa de apuestas: “Si paras a alguien por la calle en San Rafael y le preguntas por Ganancias Deportivas, puede que ocurra dos cosas: la primera es que se enfade, diga que media ciudad está metida y que es una estafa piramidal. La segunda es que se alegre, esté dentro del negocio y lo defienda como si fuera su equipo de fútbol. Y, de paso, te ofrezca meterte a ti para ganar una comisión.” (MendozaPost)

Una estafa piramidal también llegó a la región y se calculan 200 víctimas

La pandemia del coronavirus hizo estragos en distintos niveles y la situación de vulnerabilidad de la población fue aprovechada en gran forma por la delincuencia. Hace un par de meses, salió a la luz una gran estafa piramidal, que parecía circunscribirse a determinados puntos del país; sin embargo, las víctimas se cuentan de a centenares y también hay varias personas de la región que sufrieron el robo de ahorros de toda su vida y otros bienes de inestimable valor. La investigación que se está desarrollando en distintas provincias tiene como protagonista a la plataforma virtual denominada Intense Live, una empresa que supuestamente repartía dividendos tras un ingreso con un capital mínimo de 300 o 500 dólares. A través de una aplicación, el inversor podía seguir la evolución de su capital y la acreditación de los intereses, que podían llegar a ser de un 20 por ciento mensual.

También entre las promesas de los estafadores se encontraba la posibilidad de acumular las codiciadas criptomonedas, principalmente bitcoins.

Lamentablemente, el gran engaño no tardó en comprobarse y hoy, contrarreloj, fiscales y abogados particulares acompañan a las víctimas en la búsqueda de la verdad y, de manera principal, de sus fondos. En el caso de la región valletana, un abogado cipoleño, Claudio Romero, fue convocado por sus colegas a recepcionar las denuncias y analizar los trámites posteriores, con presentaciones en la justicia ordinaria o federal. “Las personas entregaron en algunos casos dinero en efectivo y también bienes destacados como propiedades”, puntualizó el profesional a LM Cipolletti.

Romero empezó a trabajar con casos no solo del Alto Valle sino también Neuquén, La Pampa y otras provincias cercanas. La idea es sumar fuerzas con los letrados que ya elevaron denuncias en fiscalías provinciales como la de Tucumán, donde se calcula una estafa mayúscula de 5 millones de dólares. De igual modo, la situación en la Patagonia Norte no sería la mejor y se estima que habría no menos de 200 víctimas.

“Recibieron las inversiones pero después no les permitían sacar”, así resumió Romero el modus operandi, con personas que pretendían hacer uso de las prometidas ganancias aunque se encontraban con múltiples trabas.

Entre los atractivos iniciales, se les permitía a los inversores hacer un seguimiento minucioso del supuesto incremento de su capital y, por ese motivo, muchos redoblaron la apuesta con mayores depósitos.

En cuanto a los pasos de la investigación, Romero aclaró que se recibirán los reclamos y luego se buscará la mejor estrategia para conseguir que los involucrados en la estafa sean llevados ante la justicia y que, las víctimas, recuperen lo invertido.

Tanto en Tucumán como en la ciudad bonaerense de San Nicolás se llevaron a cabo las primeras actuaciones y se encuentran abiertas una serie de investigaciones con la participación de fiscales provinciales y federales, además de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). (LaMañanaCipolletti)

