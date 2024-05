Caso Gatti: el lunes se conocerá la sentencia por tenencia

El periodista Emiliano Gatti afronta un juicio por tenencia y facilitación de imágenes de abuso sexual infantil. Hoy se realizó la última audiencia y luego de que todos los testigos terminaron de declarar, tomó la palabra ante el tribunal y sólo respondiendo preguntas de su abogado defensor.

«Una locura que no pensé vivir nunca» deslizó refiriéndose a como ha sido todo el proceso que lo tiene como imputado en una causa que podría dejarlo algunos años tras las rejas.

A su vez, se quejó del trato que ha recibido: «El mismo protocolo no cuenta para todos de la misma manera, siento como cierta injusticia al menos en el trato» señaló.

Cabe recordar que luego de haber sido detenido en el allanamiento, Gatti entregó un auto como causión para poder quedar en libertad, aunque debía cumplir una cierta cantidad de pautas para mantenerse fuera de la cárcel.

En una de las primeras audiencias, solicitó poder trasladarse a Bahía Blanca, de donde es oriundo y donde vive su familia, para alejarse de Roca, lugar donde se sentía inseguro por el peso de la condena social que cargaba.

«Nunca tuve la derecha de que se me considere inocente hasta que se demuestre lo contrario, desde el minuto cero me sentenciaron y me condenaron, tal vez era algún funcionario judicial apresuradamente, despues los medios». finalizó.

Este jueves, en la última audiencia, tanto la fiscalía como la querella solicitaron que se lo declare culpable, mientras que la defensa pidió su absolución. El próximo martes 4 de junio, el tribunal colegiado dará a conocer su veredicto.

(ANROCA)