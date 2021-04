En el último parte se reportaron 213 casos nuevos: 18 de General Roca, 1 de Cervantes, 2 de Villa Regina, 1 de Chichinales, 19 de Cipolletti, 2 de Fernández Oro, 10 de Cinco Saltos, 1 de Campo Grande, 7 de Catriel, 1 de Choele Choel, 1 de Chimpay, 7 de Río Colorado, 11 de Viedma, 4 de San Antonio Oeste, 2 de Sierra Grande, 1 de Valcheta, 97 de San Carlos de Bariloche, 3 de Dina Huapi, 18 de El Bolsón, 1 de Pilcaniyeu, 3 de Comallo, y 3 de Ingeniero Jacobacci.

La cartera sanitaria también informó 190 pacientes curados: 19 de General Roca, 5 de Allen, 1 de Cervantes, 5 de General Godoy, 9 de Villa Regina, 11 de Cipolletti, 2 de Cinco Saltos, 1 de Catriel, 8 de Choele Choel, 1 de Lamarque, 1 de Pomona, 6 de Río Colorado, 14 de Viedma, 4 de Las Grutas, 2 de Valcheta, 56 de San Carlos de Bariloche, 1 de Dina Huapi, 34 de El Bolsón, 3 de Ñorquinco, 1 de Comallo, 3 de Ingeniero Jacobacci, 2 de Maquinchao, y 1 de Los Menucos.

Nivel de ocupación de camas UTI en toda la provincia:

Total provincia: 181 camas – 76,24% ocupadas (56 COVID – 82 No COVID) – 43 libres

Cipolletti: 51 camas – 80,39% ocupadas (5 COVID – 36 No COVID) – 10 libres

Catriel: 6 camas – 66,67% ocupadas (4 No COVID) – 2 libres

General Roca: 49 camas – 77,55% ocupadas (20 COVID – 18 No COVID) – 11 libres

Ingeniero Jacobacci: 1 cama – 0% ocupadas

Bariloche: 41 camas – 90,24% ocupadas (24 COVID – 13 No COVID) – 4 libres

Viedma: 22 camas – 50% ocupadas (3 COVID – 8 No COVID) – 11 libres

Villa Regina: 11 camas – 63,64% ocupadas (4 COVID – 3 No COVID) – 4 libres

Totales

2081 activos

71 de General Roca, 17 de Allen, 6 de El Cuy, 4 de Cervantes, 4 de Ingeniero Huergo, 41 de Villa Regina, 6 de Chichinales, 164 de Cipolletti, 16 de Fernández Oro, 19 de Cinco Saltos, 1 de Contralmirante Cordero, 2 de Barda del Medio, 11 de Campo Grande, 23 de Catriel, 13 de Choele Choel, 13 de Chimpay, 2 de Coronel Belisle, 7 de Luis Beltrán, 6 de Lamarque, 47 de Río Colorado, 119 de Viedma, 32 de San Antonio Oeste, 2 de Las Grutas, 13 de Sierra Grande, 25 de Valcheta, 1271 de San Carlos de Bariloche, 18 de Dina Huapi, 93 de El Bolsón, 5 de Ñorquinco, 1 de Pilcaniyeu, 7 de Comallo, 13 de Ingeniero Jacobacci, 4 de Maquinchao, 1 de Los Menucos, 2 de Sierra Colorada y 2 de Ramos Mexía.

LA PAMPA:

Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia, se registraron un total de 23.899 casos positivos para COVID-19, de los cuales 2.025 permanecen activos, 338 han fallecido y 21.536 se han recuperado, 202 en el día de hoy.

Los casos confirmados activos están distribuidos de la siguiente manera en: 673 en Santa Rosa, 439 en General Pico, 110 en Victorica, 104 en Toay, 64 en Lonquimay, 54 en Realicó, 49 en Intendente Alvear, 35 en Bernasconi, 34 en Telén, 30 en Jacinto Arauz, 29 en Ingeniero Luiggi, 27 en Eduardo Castex, 27 en Rancul, 25 en 25 de Mayo, 23 en Santa Isabel, 23 en General Acha, 21 en Metileo, 17 en Guatraché, 16 en Uriburu, 15 en La Adela, 14 en Trenel, 14 en Catriló, 14 en Miguel Riglos, 13 en Bernardo Larroudé, 12 en Quemú Quemú,, 11 en Alpachiri, 11 en General San Martín, 9 en Anguil, 9 en Doblas, 9 en Alta Italia, 8 en Quetrequén, 8 en General Campos, 7 en Speluzzi, 7 en Dorila, 6 de Tomás M. de Anchorena, 6 en Loventué, 6 en Macachín, 6 en Ataliva Roca, 5 en Parera, 4 en Quehué, 4 en Winifreda, 3 en Ceballos, 4 en Colonia Barón, 3 en Conhello, 3 en Coronel Hilario Lagos, 2 en Rolón,2 en Abramo, 2 en Vertiz, 2 en Mauricio Mayer, 1 en La Gloria, 1 en Ingeniero Foster, 1 en Villa Mirasol, 1 en La Humada, 1 en Luan Toro, 1 en Unanue.

Al día de la fecha se encuentran aisladas un total de 10.983 personas en toda la Provincia.

