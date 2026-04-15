Catriel: búsqueda laboral para proyecto Duplicar Norte

El Servicio de Empleo Rionegrino (SER) abrió una nueva convocatoria laboral destinada a cubrir distintos perfiles para el proyecto estratégico Duplicar Norte, que se desarrolla en Catriel.

En esta oportunidad, se encuentran activas búsquedas para los siguientes puestos:

Acopladorista

Operador Boring Machine

Operador Curvadora

Operador Pipe Welder

Operador Side Boom

Operador Topadora

Operador Tractor

Operador Vacuum Lift

Operador Zanjadora

Operador Grúa 60 Tn y 90 Tn

Pintor

Revestidor

Rigger AT

Soldador API Pipeline

Chofer de vehículo pesado con experiencia en operación de diversos acoplados

Operador Excavadora

Operador Retro Pala

Las personas interesadas deberán cargar su currículum vitae a través de la plataforma oficial del SER, donde se centraliza la vinculación entre la oferta y la demanda laboral en la provincia.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó: “Estas búsquedas reflejan el impacto concreto de los grandes proyectos productivos que impulsa la Provincia. Desde el Estado Provincial trabajamos para que cada oportunidad laboral llegue a las y los rionegrinos, articulando con las empresas y los sindicatos para garantizar empleo local y de calidad.”

Asimismo, remarcó la importancia de contar con herramientas como el SER: “El Servicio de Empleo Rionegrino es una herramienta clave para ordenar y transparentar el acceso al trabajo. Invitamos a todas las personas interesadas a inscribirse y mantener actualizado su perfil para poder ser parte de estas oportunidades».

Esta convocatoria se enmarca en los grandes proyectos estratégicos vinculados al desarrollo energético que lleva adelante Río Negro, fortaleciendo el empleo local y la formación de mano de obra calificada.

Para postularse, los interesados pueden ingresar a:

https://trabajo.rionegro.gov.ar/presentacion-de-curriculum-vitae-para-el-ser.