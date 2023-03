, Catriel: comenzaron las clases y los problemas en el CET 21

“Los papás no vamos a aceptar de ninguna manera el turno vespertino”, manifestaron esta mañana frente al Consejero Escolar Márcelo Bustos. Fue una reunión muy tensa, donde hubo gritos, acusaciones y no se le permitió hablar a la legisladora Daniela Salzotto. “Acá no vengas a hacer política”, la frenó una mamá.

Los padres, alumnos y el funcionario de Educación se reunieron en el hall del edificio escolar donde le entregaron una nota en la que expresan su disconformidad por el turno vespertino, pero además exigen soluciones de espacio físico para los estudiantes.

El crecimiento de la matrícula en todos los colegios ha generado que en el CET 21, las autoridades debieran recurrir a implementar un turno vespertino, que comienza a las 18,30 hs y se extiende hasta las 22.,50 hs . En la actualidad hay dos divisiones de primero, y en total, son más de 100 estudiantes.

“Los chicos a la noche no van a ir, vamos a presentar un recurso de amparo si es necesario”, expresaron los padres. Además reclamaron que son intransitables las veredas y calles, hay falta de iluminación y además solicitaron aulas móviles.

“El reclamo se viene realizando desde 2017, el problema está y educación ha hecho caso omiso a la necesidad de espacios para los chicos. En un aula hay 35 chicos, sin aire acondicionado, ni siquiera se puede respirar con normalidad dentro del aula, algunos alumnos están sentados al lado del profesor, no entran”, denunciaron.

CONSEJERO ESCOLAR

Tras recibir la nota por parte del grupo de padres, Marcelo Bustos les manifestó: “estuvimos hablando con el Director de Educación Técnica y Coordinador de la zona, ellos expresaron que conocen la situación y han trabajado en conjunto con el supervisor. La intencionalidad del turno vespertino es que se quede, vino para dar una solución ante la demanda de vacantes”.

“Hemos tenido un ciclo lectivo con esta modalidad sin mayores complicaciones. Se estableció un acuerdo con la policía y ellos hacen rondines en el ingreso y la salida”, aclaró Bustos.

Por otra parte informó que se acordó con los directivos del colegio la creación de algunos cargos que está necesitando el vespertino.

Con respecto a la solicitud de las aulas móviles, no lo ven factible dado que son específicas, no tiene el espacio para taller y se reduce mucho el espacio.

El consejero sostuvo que la intencionalidad de pasar estos cursos al vespertino tiene que ver con garantizar el espacio físico y la calidad educativa que los chicos tengan su espacio en el taller.

“Pudimos construir dos aulas más y aun así no alcanza por la demanda y la cantidad de gente que viene, está pasando lo mismo en todos los niveles”, argumentó.

“Los que acusan son los mismos de siempre, con algún tipo de animosidad. Es preocupantes los caranchos que vienen, hay un montón de gente que dirigen otras escuelas, que son parte de educación y vienen a exigir lo que no pueden llevar adelante en sus instituciones”, dijo molesto.

SUERVISOR

Por otro lado, desde la supervisión de nivel secundario indicaron que las medidas adoptadas se establecieron para descomprimir la matrícula que hay en cada aula, en algunas hay más de 40 chicos y en otras deberían haber divisiones de 50 estudiantes.

Se elevará esto a provincia para comunicar que la propuesta que hace educación no es aceptada por las familias y ver que otras alternativas se van a plantear. “Las aulas móviles podrían ser una opción, se van a barajar todas las posibilidades”.

Con respecto a los acondicionadores de aire, desde supervisión informaron que son gestionados, la mayoría de las aulas tiene, faltan dos que son las últimas que se construyeron. Falta hacer una obra para instalar esos aires, es lo que se ha pedido, pero lleva su tiempo, un proceso administrativo.