Río Negro: el programa Cerca desembarca en Catriel

Con la finalidad de acercar organismos del Estado a la comunidad y facilitar la realización de trámites, el Gobierno Provincial llevará el programa Cerca a la ciudad de Catriel.

De este modo, a través de la Secretaría General, el próximo 9 de mayo de 10 a 16 el CET 21 (Juan Benigar y Rosario) vecinos y vecinas podrán acceder de manera gratuita a atención, información y orientación de diferentes organismos públicos para realizar trámites y consultas de manera directa, rápida y todo en un mismo lugar.

En la oportunidad se realizarán controles de salud, vacunación, testeos y prevención, además se facilitará información sobre salud sexual. Los presentes podrán efectuar trámites de DNI y gestiones vinculadas al IPPV, la Ley Pierri y asesoramiento a adultos mayores.

Habrá cursos de RCP y primeros auxilios a cargo del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) con certificación oficial de IPAP, y se realizarán capacitaciones a técnicos de fútbol barrial, además de actividades culturales.

Personal de las áreas pertinentes ofrecerá asesoramiento en los programas sociales a cargo del área de Desarrollo Humano destinados a personas mayores y a personas con discapacidad, y se atenderán cuestiones inherentes al Sistema de Abordaje Territorial por violencia de género y diversidad.

El Mercado Artesanal Rionegrino, la Agencia de Desarrollo Económico, el Servicio de Empleo Rionegrino y Aguas Rionegrinas también participaran de una jornada que busca facilitar la vida de los rionegrinos a partir de una gestión moderna y eficiente con un Estado presente y cercano a la comunidad.