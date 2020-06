(C25N) La concejal del MPP Elizabeth Cofré realizó una fuerte denuncia contra las autoridades municipales acusándolos de haber entregado a un funcionario municipal un porcentaje del sueldo que la edil había donado para las juntas vecinales. El Secretario de Gobierno Claudio González salió a aclarar el tema y dijo “es un juego político de la concejal que tenía que aparecer con algo, lamentablemente desde el inicio de su gestión no ha hecho nada positivo”.

En diálogo con “Radio Alas”, Cofré detalló la situación que la llevó a presentar una nota al ejecutivo municipal pidiendo explicaciones: “estamos notando cuestiones poco claras, esta denuncia me tiene indignada. Decidí donar parte de mi sueldo, un 30% destinado a la banca del pueblo, y hago el seguimiento de ese aporte para las juntas y me enteró que el dinero no les ha llegado, y no saben porque. Averigüe y resulta ser que se hizo un expediente, pero no justamente a las juntas vecinales, a quien yo doné, que es la banca del pueblo, hoy está representada por Javier Rivero”.

“Este gobierno, esta gente, se dedica a entregar las cosas a donde ellos consideran oportuno. Vaya a saber por qué decidieron entregar esa donación a un funcionario municipal. Ese cambio de destino no es una cuestión menor, es una irregularidad y es una ilegalidad, quiero saber quién es el responsable”, dijo indignada Cofre.

“Imaginense si pasa con esto que es mínimo, que puede llegar a pasar con otras cuestiones de otra naturaleza. Si en esto se equivocan o fallan, o deciden deliberadamente que el dinero vaya a otro sector, están equivocando muy feo el camino”, agregó. “Voy a recurrir a la justicia si es necesario”, concluyó

RESPUESTA DEL MUNICIPIO

El Secretario de Gobierno Claudio González salió al cruce de las acusaciones de la concejal Cofre y pidió aclarar el tema: “efectivamente decidió donar el 30% de su sueldo, cuando se hace el descuento por la suma de $10.900 se destina a las 11 comisiones vecinales, lo cual tiene una implicancia administrativa compleja teniendo en cuenta que a cada comisión vecinal le corresponden 999 pesos. En el momento que se decide hacer esta donación y hasta la fecha no se cobran cheques en el banco por menos de 500 mil pesos, entonces no le podemos emitir un cheque a las comisiones por ese monto, por otra parte tampoco se les puede hacer transferencia porque las comisiones no tienen cuenta”, detalló.

Se decidió, a través del sector de atención al vecino, otorgar un aporte con cargo a rendición a nombre del Director de Relaciones con la Comunidad, “quien va a recibir un aporte por la suma de $10.900, lo va a entregar mediante nota a las comisiones vecinales y deberá rendirlo, sino le queda una deuda“, expresó González.

“Conociendo la economía de las comisiones vecinales, sabemos que 900 pesos quizá no sea lo que todavía les mueva el amperímetro. La semana que viene tendremos una reunión con todas las comisiones y se les hará llegar ese dinero”, anunció.

Con respecto a los dichos de Cofre, respondió: “no me sorprende esta acusación, existe una necesidad política desde su lugar de oposición, de intentar hacer algo, lamentablemente desde el inicio de su gestión no ha hecho nada positivo”.

“No hay ninguna cuestión de ocultamiento, toda la documentación va al Concejo Deliberante. Estas cuestiones suelen demorarse un poco, después todo lo demás forma parte de su juego político y de su intención de aparecer con algo“. Finalizó el Secretario de Gobierno Municipal