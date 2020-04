(C25N) Lo dijo la vecina de Catriel que contrajo coronavirus y se encuentra internada en Cipolletti. Se trata del segundo caso confirmado de COVID-19 en la localidad y la mujer se encuentra bien de salud.

RELATO DE LA PACIENTE

“Empecé con un fuerte dolor de columna por salir a caminar, se me hicieron unas hernias de disco que afectaron el nervio ciático.

Fui a la guardia y me atendió la doctora Cuevas, luego la Dra Carreras.

El dolor mío seguía y era cada vez peor, los medicamentos no me hacían efecto. Entonces llame a mi traumatólogo el Dr. Molina, que me atendió el jueves (2 abril) por la tarde.

Él me aconsejó que fuera a la clínica que vea al médico de guardia y que me pusieran un medicamento por goteo. Me internaron en la parte de guardia, me pusieron el suero, pero el dolor seguía, me pasaron a la habitación número 8, no estuve en contacto con nadie”.

PRIMER CASO DE CORONAVIRUS

“Ese domingo (5 abril) a la noche entraron las enfermeras llorando y nos informaron que había un caso de CORONAVIRUS”.

“En ningún momento se acercó nadie a decir nada, tendría que haber ido el director y explicar lo que estaba pasando. Nadie se acercó, no existió médico, solo las enfermeras que lloraban.

Ese día que informaron del primer caso de CORONAVIRUS toda la gente lloraba, la clínica estaba llena, nadie decía nada.

El domingo (5 abril) ya habían decidido trasladarme porque me tenían que hacer una resonancia y que me viera un especialista porque llevaba varios días con morfina. Ahí me avisaron que el lunes (6 abril) me trasladaban por mi patología, el dolor de columna

Después me hicieron los estudios (coronavirus) y dieron positivo, pero gracias a Dios estoy muy bien.

Siento solo dolor de columna, no tengo ningún síntoma, no tuve fiebre, ni tos, no me duele la garganta, ni el cuerpo, es increíble la energía que tengo, soy una persona sana.

Yo no entré a la clínica con síntomas de nada, no estuve en contacto con nadie, sólo estuve en contacto con gente de la clínica, el personal atendía sin barbijos, sin guantes.

Yo estaba en la habitación 8, la señora (primera paciente) estaba en la habitación 6 y luego la llevaron a terapia intensiva.

Mi esposo y mis hijos están haciendo la cuarentena, monitoreados por personal del hospital, ellos están bien no tienen síntomas

Yo me contagie en la clínica, no hay otra explicación.

Con la cantidad de personas que éramos adentro, a todos nos atendian los mismos médicos, sin guantes, sin barbijos, no llevaban alcohol en gel.

Habiendo tanta gente, porque a mí, yo fui la única?, Algo pasó…no nos informaron

El virus está en la clínica”. Expresó

SANATORIO CIPOLLETI

“En el sanatorio me atienden bien, gracias a Dios tengo una obra social buena,

Estoy aislada, entran con elementos de seguridad, tengo mi barbijo, mis guantes. Estoy sola, ingresan dos veces al día a medicarme.

El médico se comunica conmigo por teléfono, si tengo algún síntoma entran a medicarme.

Tengo tres hijos grandes. Tres nietos, mi esposo, están cumpliendo la cuarentena como debe ser.

Hay que tomar conciencia cuidarnos entre todos. Tener empatía y pensar en el otro”. Finalizó la vecina de Catriel

