Catriel: delincuentes asaltaron a punta de pistola

Dos delincuentes a bordo de una moto negra (150 cm3) irrumpieron en un comercio en calles Chubut y Zurita este domingo por la noche. A punta de pistola se llevaron cerca de 200 mil pesos.

Así lo especificó el dueño del kiosco despensa (La Cabrona) quién realizó la denuncia este lunes en la comisaría local.

“Eran dos, uno se quedó en la moto negra, el otro se bajó y con un revólver tipo 22 me apuntó y pidió el dinero. No me resistí porque uno nunca sabe, por ahí están drogados o borrachos y pueden matarte, asique le di lo que tenía del fin de semana. La verdad que todo se está poniendo feo”, dijo resignado el comerciante

Los mismos delincuentes luego se trasladaron a barrio Marini e intentaron robar con la misma modalidad. Ahí no les fue tan bien. La empleada del kiosco que funciona frente a la plaza los ahuyentó a botellazos y se fueron sin lograr el objetivo.