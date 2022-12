Catriel: para qué romper?. Por qué tanta maldad?

Pena, angustia, impotencia ante estas acciones incomprensibles. Falta de pertenencia, falta de educación, que es lo que nos pasa?. Por qué tanta maldad?. Lo más lamentable es que acciones como estas se replican en otros puntos de la ciudad y nadie paga por los daños causados.

El primer punto solar inaugurado en Río Negro duró poco menos de un año. Desde hace meses no funciona por acción de delincuentes que rompen, roban, hacen daño y privan a los vecinos de este tipo de servicios gratuitos y tan necesarios.

Ver la estación solar en el estado en que se encuentra es una verdadera pena. Ya no hay agua caliente, no hay puertos USB para carga de celulares, nada, no quedó nada, se robaron todo. Y lo que uqeda está roto.

No sólo eso, a su alrededor también se robaron las modernas farolas que iluminan el Skate Park y parte del anfiteatro, (también muy abandonado), sin riego por falta de una bomba desde hace tiempo.

Se supone que en el lugar hay cámaras de vigilancia que deberían alertar a los operarios del Centro de Monitoreo municipal. También se supone que habrá sereno. Y entonces?

Los puntos solares proveen gratuitamente de agua caliente y energía eléctrica para cargas de dispositivos móviles. Cuentan con puertos USB y tomas 220V, además de un tanque de almacenamiento que ofrece agua fría y caliente para el mate y otras infusiones.

(Imágen de la inauguración del Punto Solar)

(Imágen actual del Punto Solar)

