Catriel: robó en el hospital y fue sobreseído

Ladrones desvalijaron una sala del establecimiento sanitario de la localidad petrolera. Pero encontraron todo en una vivienda e imputaron a uno de los moradores. Cumplió una probation y fue sobreseído.

Un hombre que fue sorprendido en su casa de Catriel con una gran cantidad de equipamiento médico y administrativo que había sido robado al hospital de esa ciudad logró ser sobreseído tras cumplir las pautas establecidas en una probation.

El fallo conocido recientemente relata que la tarde del 27 de agosto de 2022 policías de la Comisaría 9na de la ciudad petrolera junto a personal de Gabinete Criminalística realizaron un allanamiento en un domicilio de la calle Canadá 44, donde vivían Nick Gómez y Jesús Heredia.

En ese operativo, ordenado por la jueza de Garantías Laura González Vitale, secuestraron una PC con todos sus componentes, tres tensiómetros, dos estetoscopios dañados, agujas y jeringas hipodérmicas, medicación en pastillas, ampollas de medicación liquida, paquetes de gasa con inscripción “Hospital de Catriel Dra, Cecilia Gresión”, un rollo de papel para electrocardiograma, un equipo de radio antiguo, un televisor LCD y llaves de distintas dependencias de la institución, entre otras cosas.

Todos esos elementos habían sido denunciados como robados en los últimos días de 2022, y se les enrostró a ambos hombres que los habían recibido con “ánimo de lucro”, ya que debieron sospechar “que provenían de delitos”.

Imputado por encubrimiento

Heredia fue imputado por “encubrimiento por receptación sospechosa agravado por el ánimo de lucro”.

Pero luego de la formulación de cargos, realizada el 16 de diciembre de ese año, la Fiscalía y la Defensa propusieron conjuntamente concederle a Heredia la suspensión de juicio a prueba, también conocido como probation.

El procedimiento estableció el cumplimiento de pautas de conducta por el plazo de un año: abonar $5.000 al mismo hospital de Catriel, fijar residencia, realizar presentaciones bimestrales en la Unidad Policial local, no cometer nuevos delitos y abstenerse de consumir drogas o alcohol en la vía pública.

El pedido fue resuelto favorablemente por la jueza que intervino en esa instancia.

Días atrás el abogado Marcelo Caraballo pidió el sobreseimiento de su defendido, alegando que se había cumplido el lapso establecido y que había acatado las reglas establecidas, aunque admitió que no había realizado todas las presentaciones ordenadas, sino que había comparecido en forma esporádica en la Policía. No obstante, aclaró no se habían presentado pedido de revocatoria del beneficio.

Por su parte el representante Fiscal no objetó el requerimiento de la Defensa al sostener que las presentaciones de Heredia ante las autoridades fueron suficientes, y recalcó que el imputado carecía de antecedentes penales.

Ante el planteo expuesto por las partes el juez Juan Pedro Puntel resolvió sobreseer a Heredia.

Concluyó que la medida era factible ya que las condiciones impuestas “se han informado como debidamente cumplidas dentro del plazo estipulado por parte del organismo encargado de supervisar su cumplimiento y por las partes intervinientes en la audiencia”.

El magistrado además declaró que el proceso no afectó “el buen nombre y honor del que hubiere gozado el imputado”.

Mientras que el estado judicial de Gómez no se resolvió en este expediente. Tampoco se profundizó en el fallo acerca de la investigación iniciada por el cuantioso robo al establecimiento hospitalario.

(LMCipolletti)