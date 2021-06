Taranto Football Club, con el pampeano Luis María Alfageme ingresando desde el banco de los suplentes, logró ayer el ascenso a la Serie C del fútbol italiano tras ganar el último partido del campeonato ante Unione Sportiva Dilettantistica Lavello por 3 a 2. Con la victoria sumó 69 puntos y se adjudicó el Grupo H, con una sola unidad de ventaja sobre Picerno. Taranto contó el pampeano y otros seis argentinos entre sus filas consagrándose campeón de la Serie D del Calcio.



En el encuentro final, el exdelantero de Talleres de Remedios de Escalada, Gastón Corado, convirtió uno de los goles del triunfo, a los 33 minutos de la primera mitad. Además fueron titulares Fernando Tissone y Nicolás Rizzo, mientras que desde el banco ingresaron Augusto Díaz, el pampeano Luis Alfageme y Leandro Guaita. Manuel González, ex defensor central de Ferro de Pico (jugó entre 2012 y 2014, y convirtió 4 goles) permaneció en el banco de los suplentes sin sumar minutos.

El delantero pampeano, ex Cipolleti de Río Negro, ingresó a los 55 minutos del partido final que determinó el campeonato para Taranto. En los festejos se lo vio junto al resto de los argentinos flameando la bandera nacional ante la multitud de hinchas que festejaron junto al plantel la vuelta de la institución a la tercera categoría del fútbol italiano.

Lesión y recuperación.

La temporada no comenzó bien para Alfageme, ya que sobre el fin de la pasada campaña sufrió una dura lesión en su rodilla que lo marginó de la cancha por algunos meses. El pampeano fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha producto de la rotura del ligamento cruzado anterior.

Luego de la larga inactividad, el Tanque de 25 de Mayo volvió a jugar en abril pasado ante Gravina, siendo importante desde el banco de suplentes. «Estoy feliz de estar de vuelta porque no fue fácil para mí. Se me pasaron muchas cosas por la cabeza luego del parate. Agradezco al entrenador y mis compañeros que me brindaron la fuerza para volver», dijo en su momento tras retornar de la lesión ligamentaria.

El oriundo de 25 de Mayo volvió luego de algunos meses de intensa recuperación y convirtió goles importantes de cara a la consagración de su equipo en la cuarta categoría italiana.

Historial.

Luis María Alfageme, delantero de 36 años, nació en 25 de Mayo y luego de destacarse en las inferiores de Boca Juniors realizó la mayor parte de su carrera deportiva en el ascenso del fútbol italiano, donde jugó en 13 clubes a lo largo de más de 15 años. Con el Brescia jugó en la Seria A y ayer, con el Taranto, ascendió a la Serie C del Calcio.

Comenzó a jugar al fútbol en el Club Infantil de su localidad natal para luego dar el salto a Cipolletti de Río Negro. Además compartió equipo con Carlos Tevez en las inferiores de Boca. Hace casi 20 años, durante una gira por Europa, el Brescia lo contactó para sumarlo a sus filas, equipo con el que llegó a jugar en Primera División en 2004. En el medio tuvo un paso por el Koge de Dinamarca.

En su vuelta a Italia se convirtió en uno de los futbolistas referentes del ascenso logrando importantes títulos. Jugó en Acireale, Cremonese, Pescara, Sambenedettese, Virtus Lanciano, Grosseto, Ternana, Benevento, Pádova, Casertana, Avelino hasta llegar a su actualidad en Taranto.

Ayer, a sus 36 años, el centrodelantero pampeano se coronó campeón de la Serie D y logró el ascenso a la Serie C, tercera categoría del fútbol de Italia.

