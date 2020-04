En una entrevista el mandatario adelantó la apertura paulatina de algunas actividades. Aseguró que el Estado no va a convalidar compras con precios por encima de los que el mismo estipula para el comercio. “Si nosotros no damos el ejemplo no tenemos autoridad para exigir que terceros la cumplan”.

El presidente Alberto Fernández anunció que la cuarentena no se terminará el próximo 13 de abril pero que se permitirá la vuelta al funcionamiento de determinadas actividades.

“No vamos a terminar la cuarentena, lo que tenemos que ver es qué tipo de actividades vamos a flexibilizar”, expresó el Presidente en declaraciones a TN. “Hicimos un enorme esfuerzo y no podemos perderlo, estamos sintiendo que estamos un poco mejor, pero tenemos que ir con cuidado”, agregó.

El mandatario defendió al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que ayer quedó en medio de serios cuestionamientos por la compra a precios excesivos de alimentos para el Estado. El presidente aseguró que se revisará esta decisión y se pagará un precio menor.

Fernández comentó que este martes por la tarde mantendrá una teleconferencia con todos los gobernadores “para ver en qué lugar estamos y cómo podemos avanzar”.

Por otra parte, propuso a la Unión Industrial Argentina, a la CGT y la Cámara Argentina de Comercio “hacer entre las tres instituciones más el grupo de expertos que nos asesoran en materia de infectología, para ir tomando decisiones en conjunto porque lo peor que podría pasar es que con esta idea de algunos de que hay que alimentar a la economía, terminemos enfermando a los argentinos”.

“Quiero que lo resolvamos en conjunto y que todos escuchemos a los especialistas”, enfatizó.

No van a pagar los sobreprecios

Por su parte, el presidente Alberto Fernández anunció ayer que frenó el pago de los alimentos comprados con sobreprecios.

Aseguró que el Estado no va a convalidar compras con precios por encima de los que el mismo estipula para el comercio. “Si nosotros no damos el ejemplo no tenemos autoridad para exigir que terceros la cumplan”, declaró, en una entrevista al canal de cable TN.

Esta afirmación es en respuesta a la compra multimillonaria de alimentos realizada ayer por el ministerio de Desarrollo de la Nación, que generó una fuerte polémica.

El gobierno adquirió cientos de toneladas de aceite, fideos, arroz y lentejas para distribuir en barrios carenciados pagando hasta 62% más que los “precios máximos” que el mismo Ejecutivo estableció y en base al cual avanza en multas y clausuras a negocios.

“Esta compra que se hizo, todavía no se pagó. Di la orden que ninguna compra se pueda hacer sin respetar los precios máximos que el Estado fija. No puede ser que alguien se le plante al Estado en una situación como la que estamos viviendo”, agregó.

Respaldo al ministro asegurando que ​“Yo creo en la honestidad de Daniel Arroyo, quien igual dispuso abrir una investigación dentro del ministerio para ver qué pasó. Lo que más me preocupó es que estas empresas se plantaron y no quisieron bajar los precios. Y él tuvo el dilema de alimentar a la gente o pagar esos precios y eligió alimentar a la gente”.

El presidente denunció carterización en las compras del Estado y remarcó que son “estos sectores que ni siquiera en medio de esta situación son capaces de flexibilizar las posiciones”.

