Germanier inauguró sesiones ordinarias

Acompañada por el Presidente del Concejo Deliberante Marcos Molina, la Intendente repasó los proyectos y obras a desarrollar en el corriente año en todas las áreas del gobierno local.

Anunció la continuidad de los ejes de gobierno que viene llevando adelante: Ciudad Inclusiva, Diversificación Productiva, Municipio Sustentable “profundizando y potenciando el eje Desarrollo Urbano y Territorial”

La Mandataria destacó dos mega obras que tienen “una incidencia directa en la infraestructura de la ciudad y una importancia fundamental en la vida diaria de los catrielenses”

“Están en ejecución la obra de la planta potabilizadora de agua y el plan director cloacal. Obras que por su envergadura demandan un tiempo considerable de ejecución, pero que una vez concretadas van a brindar soluciones estructurales a la provisión de agua potable y la red cloacal troncal de nuestra ciudad”

“También continúa a muy buen ritmo la construcción del nuevo edificio de la ESRN 21, un avance más para nuestra infraestructura educativa. En un trabajo en conjunto con el gobierno provincial, que ya viene dando frutos con la Escuela 204, la Escuela 195, el Jardín 43 y las nuevas aulas del CET 21“.

“Con el plan Suelo Urbano, continuamos urbanizando la ciudad, esta vez en el loteo Nuevas Raíces, donde estamos trabajando en la apertura y nivelación de calles y en la obra de provisión de luz y agua al sector, donde en una parte del loteo se construirán viviendas para trabajadores de los gremios ATE y UNTER, entre otros”

“Además y también con el acompañamiento de la provincia, de los lotes de Nuevas Raíces se van a sortear 93 entre las vecinas y vecinos anotados en el plan Suelo Urbano”

“Está en su última etapa de ejecución la construcción de la red cloacal de barrio Mosconi, obra delegada que ademas de brindar mejor calidad de vida, valoriza las propiedades de los vecinos que habitan ese sector de la ciudad”

“Ya licitamos la obra de pavimentación y cordón cuneta de las calles Birmania y Rosario en barrio Preiss, que comenzará a ejecutarse en la brevedad. Obra que además de todos los beneficios que trae el asfalto, valoriza el sector y sumará otro acceso escolar pavimentado: el del CET 21, a través de la calle Rosario”

DISCURSO COMPLETO

Este es mi última apertura de sesiones en este periodo en que hemos compartidos momentos difíciles y momentos de gran emoción y alegría.

Quiero agradecer a cada uno de los presentes que me acompañan , a cada uno de los vecinos de Catriel, los que acompañaron, colaboraron y aquellos que no comulgaron con nuestra propuesta y que son parte de nuestra comunidad y recibieron de nuestra gestión la misma preocupación que todos,. A veces se pudo llegar en los momentos y situaciones que se nos convocó, a veces no logramos satisfacer la demanda, pero siempre hubo un equipo de trabajo que se puso al hombro la administración de la ciudad y nos acompañó en este sueño de lograr una ciudad inclusiva, una ciudad sustentable, una ciudad con desarrollo urbano y una ciudad que apuesta a la diversificación productiva

Estamos en un proceso eleccionario y esperamos que todos estemos a la altura de las circunstancia, valoro a todos los que hacen propuestas de crecimiento a nuestra comunidad, pero tengamos cuidado con el

nivel de critica porque es muy fácil ser oposición y opinar lo difícil es administrar.

Este año vamos a profundizar los distintos ejes de gestión

DESARROLLO URBANO

NO HAY DESARROLLO URBANO SIN INFRAESTRUCTURA POR ESO ES IMPORTANTE SEÑALAR LAS OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO EN NUESTRA CIUDAD.

Por eso es fundamental las obras por financiamiento internacional del BID que a través del ministerio de obras Públicas , la gestión de nuestra administración, la del Legislador Carlos Johsnton, tengamos en Catriel el avance de la obra de la Nueva Planta Potabilizadora de Agua por un valor 678.644.753 pesos esto va a mejorar nuestra calidad de vida ya que nos va a significar un abastecimiento de agua con buena presión en épocas difícil, ya que tienen contemplado un reservorio de agua que esta planta no tenia y poder palear las épocas en que el Rio Colorado nos entrega agua con alta turbiedad. Lo que siempre represento un problema para nuestra comunidad.

También es muy importante el Plan Director Cloacal, por un valor de 488.879.000 que nos permitirá

mitigar los desbordes cloacales, ya que se harán nueva red de cañería con un material que no se degrada con el tiempo, además se generara una nueva bomba de propulsión donde se encuentra la planta vieja y se agrandara la bomba que está en el barrio marin y lo más importante que no tendrá derrame al rio colorado, sino que se utilizara con fines de riego y forestación.,

También obras de la provincia como la ESRN n°21 por un valor 269.603.221 pesos con un acceso a través de la circunvalación del Parque YPF una obra que hemos puesto en prioridad a un nuestras autoridades provinciales, no solo porque hemos sido parte de esta comunidad educativa sino que hemos escuchado atentamente la necesidad de la misma.

La obra delegada de las cloacas que faltaban para el barrio Mosconi. Por un valor de 26.635.118 pesos a un pasos de ser inaugurada. Realizada por empresas y trabajadores locales. Hecha en tiempo record lo que permitió la satisfacción de los vecinos que necesitaban esta obra que mejora su calidad de vida y valoriza sus propiedades.

A través de Suelo urbano se dara servicios a 176 lotes , con una inversión de 73.205.569 pesos con 93 lotes que van a ser sorteados en el loteo nuevas raíces. Una zona que permite el crecimiento de nuestra ciudad con infraestructura de apertura de

calles y nivelación realizada con el esfuerzo municipal y la obra de luz y agua hecha por una empresa proveedora de la provincia.

Hoy podemos decir con orgullo que Catriel cuenta con un Parque Industrial Uno pasa de noche y parece un barrio , es una gran infraestructura que se montó para atraer inversiones y promover el sector productivo de la ciudad. Se continuara con la provisión de otros servicios para nuestro Parque Industrial de Catriel.

Se presentaron los proyectos del parque solar a las autoridades de energía y se está realizando el estudio de impacto ambiental. Es una gran apuesta al crecimiento sustentable de nuestra ciudad, emplazado al lado del PIC, dotara de energía limpia a nuestra ciudad y podrá con el excedente generar recursos para el crecimiento de la Catriel.

Vamos continuar con la política de desarrollo de la obra pública generando mejoras estructurales para toda la comunidad, todo esto sin perder de vista la transparencia, la eficiencia y la participación de todas las áreas que conforman la estructura municipal.

Este año se van a hacer dos obras fundamentales para nuestra ciudad:

Se licitara la obra de Pavimentación de la colectora y se está realizando la Re funcionalización de la Avenida Mosconi, la idea es poder tener una mano para ingresar y otra para egreso en el acceso norte y ordenar el tránsito aprovechando los semáforos.

Días atrás Se licito la obra de la Birmania y Rosario de manera de lograr mejorar el escurrimiento de las aguas en el barrio Preis, para eso vamos a desarrollar una plaza seca que pueda absorber los desagües fluviales. Y acceder a la Escuela Técnica de Energías Renovables que son nuestro orgullo.

Tenemos el proyecto de la pavimentación del viejo barrio Santa cruz – lo que queda entre San Juan Y San Luis.

Hemos avanzado con el proyecto del cordón cuneta del barrio cuatro Esquina sur

Tenemos proyectado una bici senda en la calle Rawson 5.000.000 está enmarcada en un proyecto de ciudad inclusiva y movilidad sustentable.

Quiero pedir al CD, frente a la necesidad de muchos vecinos que solicitan adquirir un lote no promocional, ya sea para su vivienda, ya sea para realizar su emprendimiento. ya se establecieron las bases y condiciones para todos los interesados puedan participar de esta oportunidad. El Concejo deliberante lo trabajó con el área de tierras, se tiene que realizar

la apertura de una calle sobre la Córdoba al lado del centro comunitario, por eso antes tuvimos que cumplir con los vecino de esa Junta Vecinal realizando el cerramiento. Estamos en condiciones ya de presentarlo en sociedad.

También hemos trabajado la ley Pierri y ya algunos vecinos obtuvieron sus escrituras, seguiremos entregando los que se vallan resolviendo.

Se está realizando el Recambio de luminarias con luces led para mejorar la seguridad y tener mayor eficiencia energética, en las arterias importantes de la ciudad. Hemos mejorado la iluminación de los accesos a Catriel.

También tenemos planificado continuar con la Construcción de viviendas sociales para aquellas familias que necesitan acceder a este beneficio.

Hemos hecho una política de regulación dominial de muchos loteos y el acceso a los servicios básicos cosa que estamos trabajando para alcanzar a más familias. También trabajamos en el proceso de escrituración para acompañar a los vecinos a lograr este objetivo tan importante para una familia.

Nos proponemos, mejorar la accesibilidad construyendo rampas donde faltan.

La Iluminación de monumentos emblemáticos de la ciudad.

Continuar con la Re funcionalización del cementerio.

Continuar con el bacheo donde sea necesario.

Re funcionalización del galpón de patrimonio en el corralón para cuidar nuestros recursos, terminar con la infraestructura del lubricentro dentro de la estructura del corralón donde hemos mejorado y hecho más segura la expendedora de combustible.

Vamos a continuar con el objetivo la buena administración de los recursos y el cuidado del patrimonio municipal, el cual es de todos los vecinos de nuestra ciudad. Con políticas activas y de acompañamiento como un compromiso ineludible con nuestros vecinos, también vamos a mantener el cumplimiento con el pago de salarios en tiempo y forma

Agradecemos al Departamento de Recaudaciones, el cual es la encargada de la atención a los contribuyentes y la gestión de cobranzas. Que en este periodo con el pago anual refuerza sus servicios.

Como todos los años se va a seguir incentivado a los vecinos por medio de planes de facilidades de pagos y descuentos en distintas tasas con el objetivo de atraer a los contribuyentes a cumplir con el pago de las obras que el municipio ha realizado durante los años de gestión de gobierno.

También agradecemos al Departamento de Suministros, encargado de la atención a los proveedores y las contrataciones que nuestro municipio mantiene con empresas privadas.

De esta manera el municipio por medio de las contrataciones a empresas privadas resulta en ser un gran articulador de los recursos que generan fuentes de trabajos en nuestra localidad

Sobre todo en esta etapa tan importante como la de llevar adelante una licitación pública y las ofertas de los convenios escolares en este momento tan difícil donde muchos proveedores no quieren comprometer a hacer ofertas cuando no tienen la certeza de garantizar los insumos en el tiempo.

Se continuara con el eje de diversificación productiva

Quiero invitar a cada vecino vecina a conocer las instalaciones de la granja porcina donde tenemos la instalación de la fábrica de alimentos balanceados. Que no solo abastece a la misma sino a los productores locales.

Y hoy poseemos un capital de 180 madres y 2100 alrededor porcinos en sus distintas etapas, que se faenan 80 por semanas en nuestro frigorífico y

abastecen un mercado en expansión. Contamos con un punto de venta en Atenas y Madrid y abastecemos carnicerías locales donde el vecino puede adquirir productos propios de gran calidad y a bajo coste. Esto ha incentivado mucho el consumo local de carne porcina.

A través de las líneas de crear de la provincia seguiremos incentivando el emprendedurismo y a través del banco de alimentos generando capacitaciones para aquellos jóvenes y aquellas mujeres que tengan un proyecto que emprender

Se continuara con la feria de productores un lugar de integración social que vamos a seguir dotando de infraestructura para comodidad de feriantes y visitantes.

Seguiremos apostando al empleo joven y a fortalecer la mano de obra local a través de la oficina de empleo y la escuela de oficio con múltiples ofertas para adquirir oficios con salida laboral. Hemos logrado que muchos vecinos puedan insertarse laboralmente en este nuevo periodo de demanda laboral en empresas petroleras, teniendo en cuenta las nuevas exploraciones y explotaciones de posos abandonados y el gasoducto Néstor Kistsner

Se continuara con el eje de catriel sustentable

La preocupación por la casa común

Se continuara con todos los programas ya implementados: no me tires, catriel te quiero verde, catriel te quiero limpia, campaña raer

Con la forestación de lugares recreativos y reforestación en donde se necesite.

Recuperación y puesta a punto de espacios verdes , con recurso humano propios de la planta que están dispuesta a colaborar en este plan. Necesitamos el acompañamiento de la comunidad, hay dos puntos que tenemos que poner nuevo sistema de riego el bulevar frente a nuestra señora del Carmen y en la mosconi, en la vereda de la deportiva.

Se seguirá con la app de grener apostando a la separación en origen, incentivando a que más vecinos se contagien.

Los puntos verdes en la ciudad y en el vertedero generando recursos de los distintos materiales desechados.

Revalorización del vivero, puesta a punto de espacios verdes, nuevas zonas de sistematización de riego, nuevas especies, semillas esquejes, generación de plantas a través de invernaderos y tuneleras con un trabajo con los vecinos y producción de especies arbóreas para nuestros espacios urbanos.

Se continuara trabajando con las empresas petroleras para incorporar nuevas especies y hacerlo con un sentido comunitario y de pertenencia –

Se continuara con el proyecto de reubicación del vertedero, promoviendo la erradicación del basural a cielo abierto pero para ello vamos a necesitar del compromiso de todos.

Se continuara trabajando en programas que permitan una mayor eficiencia energética

Se continuara con el eje de ciudad inclusiva

Si hay una acción que hay que resaltar en nuestra gestión es el tema de la integración por eso quisimos llegar a todos los vecinos sean niños o niñas, sean jóvenes o adultos mayores. Se generó el Nodo social donde todos son convocados en este proceso de integración social.

Se seguirá trabajando en la mejora de la atención del vecino a través de mesa de entrada, de comercio , tierras y catastro, mejorando los recursos de Etoc, continuaremos con los servicios de esterilización gratuita a los sectores que no tienen poder adquisitivo

para afrontar este gasto en las veterinarias, acompañando a las asociaciones protectoras, seguiremos haciendo las capacitaciones de manipulación de alimentos, el proceso de obtención de carnet de conducir y la seguridad en la vía publica , para ello también necesitamos de la colaboración de los vecinos y de la policía provincial. Se continuara con la capacitación en un circuito de educación vial para niños en las distintas actividades que la municipalidad brindara a las infancias.

Recursos humanos se continuara trabajando articuladamente entre seguridad e higiene, medico laboral, psicólogo social con el fin de lograr un buen clima de trabajo, disminuir el ausentismo y acompañar en los procesos que viva cada agente.

Continuaremos con las capacitaciones en el área de seguridad e higiene en conjunto con las distintas áreas.

A través de Prensa se trata de mantener una comunicación fluida con la comunidad. Tanto para hacer los comunicados y los anuncios que el vecino necesita como para que el vecino conozca las acciones de gobierno.

CONVENIOS ESCOLARES

La Municipalidad de Catriel a firmado acuerdo con el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro a través de la Coordinación de Convenios para los establecimientos educativos de Catriel, Peñas Blancas y Valle Verde:

CONVENIO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:

Se presupuestaron $ 192.221.440 para el servicio de refrigerio y comedor. El mismo consiste en el abastecimiento de frutas, verduras, quesos, carnes y artículos de almacén lo que asegura una dieta balanceada, no dejando de lado las intolerancias alimentarias.

CONVENIO SERVICIO DE INSUMOS:

Se presupuestaron $30.608.426 para el abastecimiento de artículos de limpieza y desinfección. También hay recursos Compras Especiales que pueden ser electrodomésticos.

CONVENIO SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR:

Se presupuestaron $128.758.735 para el Servicio Transporte Escolar que beneficiara alrededor de 450 alumnos aproximadamente. Trabajo para empresas

locales y puestos para choferes y seguridad para las familias.

CONVENIO DE MANTENIMIENTO, SANITIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS:

Es un convecio que se mantiene desde el año pasado hasta Abril y consiste en desmalezado, limpieza, control de plagas, mantenimiento y refacciones menores de agua, gas y electricidad.

También se elaboraron proyectos en conjunto con el Consejo de Educación de Catriel para la ejecución de las Obras Complementarias:

Agradecer el trabajo en conjunto con el equipo de Coordinación Escolar. Supervisores, directores y felicitamos que todas las escuelas incorporaran la hora más en nuestros establecimiento educativo, lo que redundara en una mejor calidad educativa. Y en un abordaje más completo de la situación de nuestras infancias.

Continuaremos ampliando nuestra zona WI FI libre actualmente contamos en

Colonia Ovejero

Comedor “Alicia Curriel”

Plaza Barrio Santa Cruz

Predio Skatepark

Plaza La Soñada

Plaza La Familia

Plaza Lote 6

Plaza Eustaquia Morales

Terminal de Omnibus

Plaza 25 de Mayo

Plaza 20 de Junio

Parque YPF

Plaza Barrio Preiss

Comedor Sueños y Esperanzas

Ceferino/ Acceso Norte

Además, en un desafío asumido por nuestra gestión, continuaremos con internet libre y gratuito en los 4 colegios secundarios de nuestra localidad.

CET 21, ESRN 78, ESRN 21 y CET 7 actualmente cuentan con zonas de wifi libres para los estudiantes de nuestra localidad. Incorporaremos el IFDC

Continuaremos colaborando con las instituciones con Ciudad en Línea, programa con objetivo de brindar acceso a internet a entidades que lo requieran por su importancia con la comunidad. Actualmente el municipio brinda acceso a internet gratuita a:

Club de Leones

Anses

Senaf

Centro comunitario Juntas vecinales Ciudad de Catriel, Barrio Preiss, Barrio Carod, Barrio Lote 6.

Salitas de primeros auxilios Barrio Santa Cruz, Barrio Lote 6, Barrio 4 esquinas.

Oficinas de Investigaciones y toxicomanía.

Oficina de consorcio 400 Viviendas

Biblioteca Jose Hernandez

Desde Políticas sociales hemos detectado un repunte en el acceso al trabajo de muchos sectores por lo que hemos dado de baja a una gran numero de legajos lo que significa una gran satisfacción porque expresa un acceso a la autonomía de los grupos familiares.

Vamos a continuar con la entrega de lo que los vecinos soliciten y haciendo el seguimiento, asistiendo a los dos comedores uno en el Carod sur y otro de la asociación sueños y esperanza en el barrio Preis.

En el área de niñez Este año se continuara ya se hizo la inscripción de los cinco CADI (centros de Acompañamiento al Desarrollo Infantil), que tiene como objetivo el desarrollo integral de niñas y niñas de la primera infancia en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos.

1-Cadis del área centro, Mosconi

2-Cadis del barrio santa cruz,

3-Cadis del barrio Preiss,

4- Cadis de 4 esquina

5 Cadis del barrio Carod,

Con una matrícula total de 100 niños y niñas entre 6 meses a 4 años.

Con un personal de 14 educadoras, estudiantes del IFDC (INSTITUTO DE FORMACION DOCENTE CONTINUA DE CATRIEL) y 3 profesoras de Nivel Inicial y una nutricionista.

Agradecemos la predisposición de las Juntas Vecinales y de IFDC que siempre nos acompaña.

También se continuara con los programas

Arte inquieto: Un espacio donde a través del juego y las artes plásticas, como pintura y reciclado, las infancias pudieron fomentar la creatividad y la imaginación. Con una matrícula de 45 niños y niñas, que este año podemos redoblar.

TALLER ABC: Espacio donde se desarrolló actividades para estimular la lectoescritura en la infancia, trabajando desde las emociones mediante la escritura, lectura y el juego.

Cultura

Nos proponemos Recrear la gran gestión cultural afianzando las sedes de dos festivales nacionales como pre-cosquin y pre-Laborde

Y festivales locales como pionero del arte y puerta norte.

Una gran oportunidad para nuestros artistas locales.

Se desarrollaran talleres de cultura, se abrió la recepción de proyectos, esperamos incorporar nuevos e innovadoras experiencias y redoblaremos la apuesta en los centros vecinales y escuelas para un expectativa de alrededor de 200 participantes en el año pasado, también en la escuela de oficio esperamos superar los ocho talleres del año pasado y la cantidad de egresado que fue de alrededor de 100 vecinos.,

Contamos con un año de experiencia en la escuela de danza, con una matrícula de 150 alumnos.

Se cierra el primer ciclo de la escuela de Música quinto año que contara este año con egresados.

La inscripción a la escuela popular de las artes todas estas actividades que fomenta una

institución tan prestigiosa como el IUPA Instituto Universitario Patagónica de las Artes.

Área de Juventud

Nos proponemos revalorizar los espacios para los jóvenes, tanto sus expresiones culturales como deportivas. La laguna, el skate Parck, el paseo costero. Afianzando el espíritu solidario natural en los jóvenes.

recrearte, y emprendedores para jóvenes Dentro de estos talleres el año pasado tuvimos la oportunidad de formar 20 espacios de encuentros y socialización con un total 300 jóvenes, este año vamos a redoblar la apuesta. Ya tenemos gestionado 60 espacios….

TALLERES EMPRENDER: este programa busca capacitar e insertar en el campo laboral a jóvenes que no tengan accesibilidad a los recursos necesarios.

2•TALLER RECREARTE: Busca posibilitar la participación de jóvenes, en talleres artísticos, deportivos, culturales, de apoyo escolar, entre otros: como así también se realizaron actividades festivas anuales

Desde el área de adultos más de 50, más de 60, más de 70 vamos a dar continuidad con los talleres que convoco a gran cantidad de personas. Se continuara con la asistencia domiciliaria, estimulando los encuentros con adultos de otras comunidades y competencias deportivas.

Nos proponemos continuar el Trabajo a veces silencioso para que se incluya a todos personas con discapacidad, mujeres y diversidades. Seguir trabajando interministerialmente para prevenir la violencia, la integración de niños y jóvenes sanos en nuestra comunidad.

Otra impronta de esta gestión que comenzo con una convenio con Apasa, se creó Suyay un espacio de escucha para prevenir las adiciones ya sea individual o en grupos terapéuticos. Por eso vamos a continuar bregando para que se prolongue el comodato con salud pública para seguir trabajando en la calle España articulando con el área de salud mental.-

DESDE DEPORTES: Se continuara con las actividades deportivas de las distintas escuelas de iniciación. Futbol, hándbol, vóley, ciclismo, básquet, judo, ajedrez, atletismo, tenis de mesa, deporte adaptado.

Más las actividades federadas.

Seguiremos trabajando con los deportes de Playa, Beach Vóley y Beach Hándbol. Ñucon, Deportes que cada vez toman más protagonismo. Con la temática vivi el verano con la Muni, implementamos juegos de agua y recreación en las distintas plazas de los Barrios, con el propósito de que nuestros niños puedan tener un momento de esparcimiento y diversión en familia.

Vamos a continuar con la implementación del programa Sponsoreo y Tutoria del Deporte, una herramienta muy importante para seguir impulsando el desarrollo de nuestros deportistas a través de aportes de empresas privadas y de la provincia. No es un dato menor el hecho de que seamos la primer ciudad en implementar esta Ley Alentando el deporte donde se esponsorearon a deportistas jóvenes y a dos clubes de la ciudad.

Vamos a organizar la Semana del Estudiante, una competencia que reúne a más de 2000 jóvenes y adolescentes, logrando el objetivo además de la competencia sana el cual era generar vínculos entre alumnos y autoridades de escolares y fortalecer el trabajo en equipo

La reciente colonia de vacaciones donde se empezó la inscripción en los barrios y donde participaron jóvenes, niños y adultos mayores. Inclusión activa.

Las actividades de verano en todos los barrios, con distintos juegos y deportes, juegos con agua en el vivi el verano. Actividades para niños, jóvenes y familias en lugares emblemáticos como la laguna, y las plazas con el acompañamiento al sector informal de productores, artesanos y carritos gastronómicos. Vamos a continua con viví el verano en la plaza San Martin a fin de congregar a los artesanos, artistas locales que quieran anotarse en la dirección de cultura.

Una impronta es la valorización de nuestros recursos naturales, a través de actividades como senderismos, astro turismo y paseos turísticos para distintos sectores que vamos a seguir interactuando con el sector privado de los prestadores de servicios como lo venimos haciendo.

La gran noche de carnaval con distintos ritmos y artistas locales con el gran colorido que nos regaló la comunidad boliviana. Visibilizando su fuerza y su capacidad de aportar a nuestra ciudad

Fortalecer los vínculos con los centros educativos de nuestra comunidad, generando actividades y propuestas que favorezcan el proceso educativo. Como con el cent 44 y

el IFDC que realizaremos un trabajo de extensión áulica para los distintos talleristas.

Palabras finales

Quiero agradecer a cada uno de los catrielenses que me dio el desafío de dirigir los destinos de esta comunidad , que con mucho entusiasmo y compromiso pienso entregar al próximo intendente elegido el 16 de abril en diciembre de este año.

Quiero pedir perdón por todo lo que me propuse realizar y por distintas razones no pude concretar, pero que tengo la certeza que con un trabajo comunitario hay muchos objetivos que se van a lograr con el transcurrir de los años.

Y finalmente decirles que mi espíritu de servicio y mi amor por Catriel sigue intacto y que voy a continuar con la misma fortaleza esta última etapa de este mandato que la comunidad me confió.

Muchas gracias. Y como dije el primer dia vengo a entregar mi corazón.