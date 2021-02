La insólita historia quedó plasmada en la sección de necrológicas del diario La Nación, donde la esposa y la amante de Mario Spota dejaron sus condolencias. Sus allegados están desconcertados.

Las historias de amor no siempre son noveladas. Por el contrario, la vida nos lleva por distintos caminos y lo que contaremos a continuación podría pasarle a cualquiera. Sin embargo, tuvo repercusión nacional porque involucra al recientemente fallecido ex presidente del club Huracán, Mario Spota, y a quienes serían sus dos parejas. Una legal y otra no tanto.

¿Qué pasó? En las últimas horas, Spota falleció como consecuencia de un cuadro de coronavirus, quien pasó prácticamente el último año internado. Sus allegados lo despidieron con pesar, quienes asistieron al velatorio íntimo que se realizó en el hall central del estadio del Globito.

La noticia hubiese sido esa, sino fuera porque hoy los lectores de necrológicas del diario La Nación se encontraron con dos avisos fúnebres, uno arriba del otro tanto en la versión web como en la edición papel.

El primero estuvo firmado por Raquel, quien amorosamente relató que “de los 30 años de amor, los últimos 15 fueron de dicha“. “Agradezco a Dios que las últimas tardes y noches de los últimos años nos tomamos de la mano con mucha fuerza“, agregó.

Pero el escándalo no quedó solo ahí, ya que la mujer mencionó a una de los cuatro hijos de Spota, Alejandra, acaso una de las cómplices de ese vínculo.

El segundo, efectivamente, fue de la esposa de Spota, Marta. “Te despedimos con un profundo dolor y amor eterno. Fuiste el mejor esposo, padre y abuelo. Siempre generoso e incondicional, te amamos”, escribió la mujer.

Lo cierto es que ambos mensajes desconcertaron a propios y ajenos. “Todo eso que dicen, la verdad, no lo puedo creer“, confió un allegado a Infobae, quien lo conocía por su trayectoria como abogado.

Finalmente, la conclusión de la historia es, al menos por ahora, un misterio. “Eso forma parte de su vida privada” concluyeron desde el Club Huracán, al ser consultados si ambas mujeres se habían cruzado en el velatorio.

