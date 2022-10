Lali Espósito canceló su show de este sábado en Neuquén

Lali Espósito se mostró apenada al tener que suspender su show de Neuquén que estaba previsto para el sábado 29 en el Ruca Che. La cantante de 31 años usó sus redes para contar los motivos por los cuales no podrá hacer sus presentaciones en Neuquén y Chubut. ¿Qué pasará con las entradas y cuándo serán las nuevas fechas?

, comunicó la artista en su cuenta de Twitter refiriéndose a su estado de salud que causó preocupación a sus miles de seguidores.

En otro mensaje de la red social aclaró que quienes no puedan asistir a las nuevas fechas podrán pedir el reembolso de las entradas. «Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y en caso de reembolso todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar…Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor», expresó en otro mensaje y llevó tranquilidad a sus fans.