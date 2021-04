Carlos Pinto, presidente de la Cámara, aseguró que desde principios de año está pendiente una nueva suba de la nafta y el gasoil. Después de seis variaciones en los precios que se dieron a lo largo de 2021, aún resta hacer otro ajuste en los valores de los combustibles, lo que podría dejar las pizarras con precios un 6% más caros.

Pinto aclaró que los estacioneros que comercializan productos de YPF ya perdieron varios millones a causa de los cortes de ruta en la provincia, que complicaron la provisión de combustibles e impidieron la facturación de grandes sumas. Sin embargo, esperan que la actividad se recupere gracias a la provisión de nafta y gasoil desde otras plantas de distribución. También aguardan por un ajuste en los precios que podría ser beneficioso para las estaciones.

“Se sabe que está pendiente un aumento pero todavía no se dieron comunicaciones oficiales para saber cuándo y cuánto va a ser”, dijo Pinto y adelantó que es probable que la suma ronde el 6%. Si bien no hay fechas previstas para que se autorice un aumento de precios, también aseguró que las modificaciones no pasarían del mes de mayo.