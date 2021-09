“Hay que seguir trabajando día a día, hubo una elección y ganó JSRN, pero seguimos trabajando como si no hubiese pasado absolutamente nada”, sostuvo el legislador provincial Carlos Johnston luego del triunfo del partido provincial en Catriel y en todo Rio Negro en las PASO.

El oficialismo local y provincial se impuso por amplio margen en las elecciones legislativas, sobre un padrón de 17.147 votaron 11.530 vecinos y JUNTOS SOMOS RIO NEGRO obtuvo 4.423 – 40,99% y el FRENTE DE TODOS: 2.711 – 25,13%.

El ex intendente y actual legislador provincial analizó con el Secretario de Gobierno Claudio Gonzáles los resultados escuela por escuela.

“Quiero felicitar los vecinos y vecinas que fueron a votar ayer, fue casi el 70%, lo hicieron de una manera transparente, no hubo problemas en ninguna mesa, siento una gran satisfacción por el pueblo de Catriel que se ha comportado de una manera cívica excelente”.

CAMPAÑA Y RECORRIDA

Johnston se refirió a los números que expresaban las encuestas en algunas ciudades y marcaban una exigua diferencia entre JSRN y el FDT, “en Catriel no había, sabíamos que teníamos un piso de 30% aproximadamente y que en provincia estaban arriba uno o dos puntos. Cuando salimos, las últimas dos semanas a recorrer la calle y charlar con los vecinos, nos dimos cuenta que muchos de ellos estaban necesitando que los vayamos a visitar, a charlar, ver las inquietudes, sus problemas, máxime luego de lo que dejó la pandemia en lo laboral y económico”.

“Yo pensaba en 38 puntos para Catriel, era mi sensación, luego quería plasmarlo en las urnas, se nos dio un poco más de 41 puntos, ganamos en todas las mesas, este es un espaldarazo al gobierno”, destacó.

JUNTOS SOMOS RÍO NEGRO

El legislador señaló el crecimiento que ha tenido JSRN en los últimos años marcando una fuerte tendencia como lo ha hecho el Movimiento Popular Neuquino en la vecina provincia, ” es un partido que se está transformando en una fuerza importante y pudo surfear entre la grieta entre Juntos por el Cambio y Frente de Todos, somos una opción que la gente eligió y es muy bueno para nosotros”.

“Nosotros apostamos que Juntos.. represente los intereses de todos los rionegrinos y rionegrinas en esta conducción de Alberto Weretilneck y Arabela Careras en el gobierno”, enfatizó. “Hemos hecho obras en cada punto de Río Negro y lo seguiremos haciendo”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Por otra parte analizó el resultado de las elecciones en toda la Argentina y la derrota del oficialismo en provincias que siempre fueron bastiones del peronismo, “lo que pasó en Casa de Gobierno, el festejo que hubo el 30 de julio del año pasado con el cumpleaños de la esposa del presidente, eso duele, porque estábamos todos encerrados, no podían salir, no podían ver a sus hijos, a los enfermos, es un dolor inmenso no poder darle el último adiós a los seres queridos”.

“El tema de las vacunas si hubiesen llegado antes, podríamos haber salvado más gente, todo eso trae a consecuencias y quedó demostrado ayer en los votos, Juntos por el Cambio hizo una excelente elección”, expresó Johnston.

GESTIÓN MUNICIPAL

El ex intendente aclaró que en ningún momento se plebiscito la gestión municipal en estas legislativas, “no estaba en juego, esto es una elección de medio término, legislativa, no tiene nada que ver como cuando uno elige un intendente, gobernador o presidente, que es quien va a administrar el erario público durante 4 años”.

“Nosotros en 2017 perdimos y nos bajamos, sin embargo en 2019 ganamos las elecciones tranquilamente, no tiene que ver una cosa con la otra” remarcó.

“Hay que seguir trabajando día a día, acá no cambia nada, votamos ganó JSRN, pero seguimos trabajando como si no hubiese pasado absolutamente nada, la elección ya está. Viviana Germanier reunió al gabinete hoy para ver todas las necesidades que tiene Catriel, para salir a gestionar obras y lo que hace falta tanto en provincia como en nación” sostuvo.

“Esto es un mimo al alma que estamos recibiendo para JSRN del pueblo rionegrino, yo los quiero mucho, sobre todo a los vecinos y vecinas de Catriel”, concluyó el legislador provincial de JSRN Carlos Johnston.

