El intendente de esta localidad, Rubén Colado, reveló ayer que la empresa Movistar hace más de una década que no paga la energía que consume la antena. Aseguró que desde entonces está «colgado» de un medidor de la municipalidad. También admitió que, cansado de no tener respuestas, el martes bajó la tecla. «Sé que es una molestia para los vecinos que estuvieron un tiempo sin señal, pero es la única forma de visualizar el tema», sostuvo.

DISCULPAS

Colado dijo entender el enojo de los usuarios. «Quiero pedir disculpas por las molestias que ocasioné a los vecinos, pero hoy estamos hablando del tema. Ayer -por el martes- fui a la sede de Movistar en Santa Rosa y no encontré a alguien responsable que me diera respuestas. Me dijeron que envíe un mail a una dirección que me dieron y hasta ahora no me contestaron», agregó.

«¡Ah! Y quiero dejar claro que yo no le bajé la tecla al medidor de Movistar, la que bajé era del medidor de la municipalidad, es por si dicen que cometí un delito. Sin embargo ellos, al enterarse de que no funcionaba la antena, vino una cuadrilla y operó -sin permiso- el medidor que está en un pilar que pertenece al municipio dando nuevamente energía a la antena», aclaró.

«Realmente es una barbaridad este tema. No sé cómo las autoridades municipales anteriores permitieron este desajuste. Para una ciudad 40 mil pesos no es nada, pero para nosotros, que la estamos peleando con una enorme deuda, es una fortuna. Que le quede claro a Movistar, si en breve no se presentan a solucionar el tema es posible que les vuelva a cortar», concluyó Rubén Colado.