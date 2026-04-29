Puelen: secuestran más de 430 kilos de carne por incumplir normas sanitarias

Personal de la División Seguridad Rural de la Unidad Regional IV llevó a cabo un operativo de control vehicular en la intersección de la Ruta Nacional 151 y la Ruta Provincial 20, en jurisdicción de Puelén, donde detectó el traslado irregular de productos cárnicos.

Durante el procedimiento, los efectivos inspeccionaron una camioneta utilitaria que transportaba carne bovina sin respetar la cadena de frío ni las condiciones sanitarias exigidas para este tipo de carga. Ante esta irregularidad, se solicitó la intervención de un médico veterinario, quien corroboró las faltas.

Como resultado, se procedió al secuestro de un total de 430,85 kilos de carne vacuna y se iniciaron actuaciones por una presunta infracción a la Ley Provincial 817, en su artículo 8.

Posteriormente, la mercadería fue destruida mediante incineración, conforme a los protocolos vigentes, con el objetivo de proteger la salud pública y prevenir posibles riesgos sanitarios.

(Miguel Villablanca)