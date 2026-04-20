Quién era el hombre que murió aplastado por un micro este lunes

Guillermo Fabián Guiñazú (56) falleció trágicamente mientras intentaba cambiar la rueda delantera de un micro de transporte petrolero. Padre de tres hijos de 25, 23 y un adolescente.

Ocurrió este lunes en la esquina de calles Brasil y Mosconi, una zona céntrica y muy transitada.

Su muerte generó conmoción entre vecinos y trabajadores de la zona, ya que era una persona reconocida en el ambiente.

La hipótesis que investiga la Justicia

Según las primeras informaciones, el mecánico se encontraba cambiando una rueda del colectivo cuando ocurrió el fatal desenlace.

La principal hipótesis indica que el crique hidráulico con el que sostenía la unidad habría fallado, provocando que el vehículo cayera sobre él y le causara lesiones fatales en órganos vitales.

Un operativo en plena calle

Tras el hecho, trabajaron en el lugar efectivos policiales, personal de Criminalística, Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Para poder retirar el cuerpo, fue necesario utilizar una grúa municipal que permitió levantar el colectivo. Durante el procedimiento, se secuestraron elementos clave como el crique hidráulico y herramientas utilizadas en la tarea.

Peritajes y causa en curso

El médico policial determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático.

En tanto, el Gabinete de Criminalística realizó peritajes, toma de muestras y relevamiento fotográfico en busca de establecer con precisión cómo ocurrió el trágico episodio.

La investigación continúa mientras la ciudad intenta asimilar una muerte tan inesperada como devastadora.

Los restos de Guiñazú son velados en una cochería de la ciudad y serán inhumados este martes a las 11:30 hs.