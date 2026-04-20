Reto viral: ahora amenazas en la ESRN N° 78

Es la tercera amenaza aparecida en los colegios secundarios de Catriel. ESRN 21, CET 7 y ahora la ESRN 78. Todas del mismo tenor, similares a las que aparecen en el resto del País luego de la tragedia en un colegio de Santa Fé. Hay preocupación en las escuelas aunque desde el Ministerio de Educación se han dado directivas concretas.

MENSAJE DEL COLEGIO:

«Estimadas familias: Les informamos que en el día de hoy se presentó una situación que requirió la intervención inmediata del equipo directivo, Supervisión y Autoridades correspondientes. El hecho responde a una amenaza enmarcada en el reto viral, que ya es de público conocimiento. Ya se han activado todos los protocolos determinados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia de Río Negro. En consecuencia y debido ésto, es que el día Miércoles 22 de Abril, los estudiantes de ambos turnos podrán asistir al establecimiento, únicamente trayendo su carpeta y una lapicera. No se permitirá el ingreso con mochilas, bolsos, materas, morrales, etc. Procurando de esta manera, no minimizar el hecho y garantizar la seguridad de los estudiantes y todo el personal. Equipo Directivo ESRN N °78«.