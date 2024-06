Salzotto habló de las regalías: «No voy a resignar un sólo peso»

La Intendente Salzotto volvió a mencionar la posibilidad de re discutir la coparticipación y regalías petroleras con la mirada puesta en las áreas que cederá YPF (Punta Barda y Señal Picada).

Pero en la disputa por el reparto aparecen otros municipios interesados y la pelea por los fondos ya es un hecho.

En diálogo con radio «Alas», la jefa comunal dijo: “He tenido varios llamados de colegas Intendentes por el tema coparticipación. He sido muy clara, no voy a resignar ni un sólo peso de lo que nos corresponde, que la gente de Catriel se quede tranquila. No importa si son de mi partido o quién sea, aquí tenemos muchos desocupados y tenemos que generar trabajo para nuestros vecinos”.

“Voy a seguir defendiendo los porcentajes de coparticipación y de regalías. Hoy casualmente comenzamos a trabajar con la oficina de empleo. Ya no reunimos con empresarios y gremios para articular el 80-20 donde lamentablemente sigue habiendo incumplimientos”.

“Hemos hecho por primera vez controles en yacimientos para saber si el trabajo se lo dan a los Catrielenses. En esto soy muy clara, primero los nuestros”, concluyó