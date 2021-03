En el Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa están expectantes de una respuesta de las cámaras empresarias sobre la situación de los stand by y las paritarias. Caso contrario, evalúan ir al paro total de actividades en todas las áreas hidrocarburíferas de la Cuenca Neuquina. Es que luego de varias reuniones, el sector gremial considera que no hay compromisos claros de las compañías.

“Con nosotros no jueguen, con el trabajador petrolero no jueguen. Si no entienden y tenemos que parar Vaca Muerta, lo vamos a hacer”, manifestó Marcelo Rucci, secretario administrativo del sindicato que comanda Guillermo Pereyra. Fue durante una asamblea informativa con delegados y comisión directiva para dar a conocer la actualidad de estos temas centrales para el bolsillo del petrolero.

“Cuando firmamos el Acuerdo 223 Bis, nos prometieron que terminado iban a salir todos los compañeros a trabajar. Esto terminó ahora y yo quiero a todos los petroleros trabajando. Ya hicimos el esfuerzo gigante, nos pusimos al hombro el país y la provincia”, señaló Rucci. “Ahora no quieren cerrar el 2020. Creen que con el 15% nos van a arreglar y acá hay compañeros que dieron la vida. Creo que ningún gremio puso tanto como nosotros”, indicó el referente del sindicato.

Rucci remarcó de esta forma el Acuerdo 223 Bis y el Acuerdo de Sustentabilidad y Empleo que, en concreto, establecía un régimen de suspensiones y reducción salarial para los petroleros de Vaca Muerta. Esto con el objetivo de abaratar costos y sumar paulatinamente sets de fractura y equipos de perforación, a la espera de estímulos como el Plan Gas.Ar que reactivaran la industria que sufrió con el COVID-19.

“Hemos ido tres veces a Buenos Aires. Si no nos dan bolilla, vamos a pedir que vengan acá a los yacimientos”

“No queremos hablar más, queremos respuestas. ¿Qué más tenemos que hacer para que nos den una respuesta? Con nuestro esfuerzo, han salido los equipos y tienen récord de producción. La última alternativa que nos dejan es parar la producción en toda la Cuenca Neuquina. No sabemos ya de qué manera decirles las cosas”, remarcó Rucci sobre el diálogo fallido con las cámaras empresarias.

El sindicato petrolero exige una mejora del porcentaje de recomposición salarial correspondiente al 2020, donde la paritaria fue olvidada por la pandemia y la crisis del coronavirus, y la apertura de las negociaciones salariales para el 2021. Así han pasado varias semanas de diálogo con la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH) y con la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE).

